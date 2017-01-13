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13 OCAK 2017
Gırtlak kanseri
SAĞLIK

Ses kısıklığını önemsedi, kanseri erken teşhis edildi!

Gırtlak kanseri teşhisi konulan Vahdet Uyarlar, kısa sürede ameliyat edilerek boğazındaki kitle alındı

13 Ocak 2017 Cuma, 14:33:09 Güncelleme: 14:36:17 İHA

Emekli emniyet müdürü Vahdet Uyarlar, sesindeki kısıklık ve boyun ağrısından şüphelenince doktora gitti. Gırtlak kanseri teşhisi konulan Uyarlar, kısa sürede ameliyat edilerek boğazındaki kitle alındı.

Adana'da yaşayan ve uzun yıllar sigara içen emekli emniyet müdürü Vahdet Uyarlar, geçen Kasım ayında ses kısıklığı ve boyun ağrısı yaşamaya başladı. Kendisini çok fazla rahatsız etmemesine rağmen sıkıntısının yaklaşık bir ay süreyle geçmemesinden şüphelenen emekli emniyet müdürü, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay'a başvurdu.

BADEM BÜYÜKLÜĞÜNDE KİTLE

Vahdet Uyarlar'ı muayene eden Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay, gırtlağın üst bölümünde bir badem büyüklüğünde kitle gördü. Yapılan biyopsi sonucunda, gırtlak kanseri olduğu belirlendi. Kanserin göğüs, beyin ve batına sıçramadığı ancak ameliyatla kitle ve çevresinin temizlenmesi gerektiği hastaya anlatıldı. Uyarlar'ın kabul etmesiyle Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay ve Op. Dr. Aykut Bozan, gırtlağın üst bölümü ve yayılma tehlikesi olan yerleri ameliyatla temizledi.

SESİ NORMALE DÖNÜYOR

Yaklaşık 1 ay kontrol altında tutulan emekli emniyet müdürü Vahdet Uyarlar, normal konuşmaya, nefes almaya ve beslenmeye başladı. Taburcu edilen Uyarlar, "Sesimin kısıklığının uzamasından şüphelendim. İyi ki gecikmeden gelmişim" dedi. Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay da ses kısıklığının gırtlak kanserinde önemli belirtiler arasında yer aldığını vurguladı.

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