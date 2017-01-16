Bir psikoloğun obezite zaferi!

ABD’ye 48 kilo ile giden özel bir üniversitede Psikoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nalan Linda Fraim, 70 kilo alıp 118 kiloyla döndü! Zayıflamak için denemediği yol kalmayan Fraim, obezite cerrahisiyle eski haline dönebildi.

Fraim, yaşadığı kabus dolu yılları ve yeni hayatına dönüş sürecini şöyle anlattı:

DENEMEDİĞİM YOL KALMADI

“Üniversiteyi okumak için 48 kilo ile Amerika’ya gittim. Orada sağlıksız beslenme, fast food olsun tetikleyince kilo alımını durduramadım. Türkiye’ye dönünce akupunkturdan özel hocalarla çalışmaya uzanan uzun bir yelpazede denemediğim yol kalmadı. Diyetisyenlerle 10 kilo verilip beş kilo geri alınıyordu, 20 verilip 10 alınıyordu. Tabi bu çok sinir bozucuydu.

Mağazaya giriyorsunuz biz sizin bedeninizde çalışmıyoruz efendim diyorlar. Biliyorum çalışmadığınızı. Bunu duymak bile çok çok olumsuz etkiliyor ve insan düşünüyor ne olacak bu halim diye. Bu tabi sosyal ilişkileri, iş hayatını etkiliyor.

Ben eski sporcuyum yüzme lisanslıyım. O kiloya rağmen çok hiperaktiftim ve ben zumba çalıştayında tempo tutamadım. Otoparkta arabanın içinde bir buçuk saat ağladım...

AMELİYAT OLMADAN ÖNCE 118 KİLOYDUM, 60 KİLO VERDİM

Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Annem de onaylayınca ameliyatı oldum. Ameliyatı Obezite ve Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun ve ekibi gerçekleştirdi.

Ameliyat olmadan önce 118 kiloydum, toplamda 60 kilo verdim, 58-60 arasında gidip geliyorum. O zaman bana bu kadar kilo vereceksin deseler, hadi canım derdim. Bu kadar kilo vereceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi.

Tabi tüm gardrop 4-5 kez değişti bu süreçte. İlk girdiğim mağazayı hatırlamıyorum ama normal bedenimden birkaç beden küçük bir şeye sığınca "Aaaa ben zayıflamışım hakikaten" dedim.

Arkadaşlar beni görüyordu, senin yüzüne birşeyler olmuş bir güzelleşmişsin, ne yaptın kilo mu verdin diyordu. İnsanların bunu farkediyor olması motivasyonu artırıcı birşey. Ara gazı veriyor insana.

BÜYÜK BEDENDEN XS BEDENE

Ben Kıbrıs’ta yaşıyorum, bir gün jimnastiğe gidecektim. Eşofman gibi bol bir şeyle gitmektense bir tayt almak istedim. Mağazaya girdim S beden var mı dedim. XS var dediler. Ben buna giremem ki hayatta olmaz dedim. Karşımdaki kişi ısrarla olacağını iddia etti. Herhalde algı yanılması var falan diye düşündüm. Bir giydim ki oldu. Yok artık dedim. Resmimi çekip sosyal medyaya koydum.

İnanılmaz zevkli birşey. Bir şekilde mağazaya girip de birşey denemeden ben bunu beğendim alıyorum ya deyip almak acayip keyifli birşey.

Hakikaten bu kilolarla yaşamak zorunda değil insanlar, bunun alternatifi var. Benim insanları yönlendiresim var, bana geliyor insanlar öncesini ve sonrasını anlatıyorum. Çok şaşırıyorlar, nasıl yani diyorlar. Kıbrıs’tan 6-7 kişi bu ameliyatı oldu.

Bu kilolarla yaşamanın ne kadar zor olduğunu insanlara anlatmak lazım. Parmağınızı kesince üzerine dezenfektan sürdükten sonra yara bandı sarıyorsanız bu da öyle bir şey.”

Ameliyatın üzerinden dört yıl geçti ve Linda Fraim bir daha kilo almadı, ideal kilosunu koruyor.

Prof. Dr. Halil Coşkun:

“KİLOLARIN SADECE DİYET, EGZERSİZ, İLAÇ VE PSİKOLOJİK DESTEKLE DÜZELMEYECEĞİNİ GÖSTEREN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK”

“Linda Fraim bir psikolog, kendisi kilo almanın psikolojik yönünü çok iyi bilen bir kişi. Tüm bunlara rağmen alınan kiloların obezite seviyesine ulaştığında sadece diyet, egzersiz, ilaç ve psikolojik destekle düzelmeyeceğini gösteren çok önemli bir örnek. Uygun hastalarda tecrübeli ekiplerce yapılan obezite ameliyatları hastalarımıza yeni bir beden ve yeni bir hayat sunuyor.”