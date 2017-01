Fulden Uras iyilik ordusu kurdu

2 | 8

Deniz Akkaya, Orhan Gencebay, Nilüfer, İrem Derici, Sibel Can, Yılmaz Morgül, Demet Akalın gibi ünlü ve yardımsever insanların da kayıtsız kalmadığı Hayaller Gerçek Olsa Derneği'ne kayıtlı 207 kelebek hastası çocuk için her gün yeniden kolları sıvayan ve her birine yetişen şarkıcı Fulden Uras ''Biyolojik anne olamadım ama benim 207 tane çocuğum var ve bunların her biri maddi manevi zor durumdalar, o yüzden onlar için seferber olmak bizim boynumuzun borcu'' dedi.