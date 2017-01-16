SAĞLIK HABERLERİ
16 OCAK 2017
Acı biber
SAĞLIK

Acı biber ömrü uzatıyor!

Sonuçları "PLOS ONE" dergisinde yayımlanan çalışma, acı kırmızı biber tüketmenin, özellikle kalp rahatsızlığına ve felce bağlı ölüm riskini yüzde 13 oranında azalttığını ortaya koydu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:55:32 Güncelleme: 17:56:38 AA

Acı biber tüketmenin ömrü uzattığı bir kez daha belirlendi.

ABD'deki Vermont Üniversitesi Larner Tıp Fakültesi araştırmacıları, 2015 yılında kalp, kanser ve solunum yolu hastalıklarına bağlı ölüm riskinin düzenli acı kırmızı biber tüketenlerde diğerlerine nazaran yüzde 14 daha az olduğuna dair çalışmanın bulgularını destekler nitelikte yeni bir çalışma yürüttü.

Sonuçları "PLOS ONE" dergisinde yayımlanan çalışma, acı kırmızı biber tüketmenin, özellikle kalp rahatsızlığına ve felce bağlı ölüm riskini yüzde 13 oranında azalttığını ortaya koydu.

Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırma Anketi'ni veri tabanını kullanarak 16 bin kişinin son 23 yıllık anket sonuçlarını analiz eden araştırmacılar, katılımcıları acı biber tüketimlerine göre sınıfladı.

Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Benjamin Littenberg ve ekibi, düzenli olarak acı biber tüketenlerde ölüm riskinin, tüketmeyenlere oranla yüzde 13 daha az olduğunu buldu.

Araştırmacılar, acı biber tüketenlerin çoğunlukla erkeklerden, gençlerden, beyaz ırktan, Meksika kökenli Amerikalılardan, evlilerden oluştuğunu belirledi. Acı biber sevenler, aynı zamanda sevmeyenlere oranla daha fazla alkol ve sigara kullanıyor, daha fazla protein ve sebze tüketiyor ve gelir düzeyleri daha düşük.

Daha önce yapılan çalışmalar, bibere acılığını veren kapsaisin maddesinin, obeziteyi engelleyen ve sağlıklı kan akışını sağlayan hücresel ve moleküler mekanizmaları harekete geçirdiğini, aynı zamanda bağırsak florasını değiştirip bağışıklık sistemini dolaylı olarak etkileyen antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Littenberg ve ekibi, kapsaisin maddesinin bu özelliklerinin ölüm riskini azaltmada da önemli bir rol oynadığına işaret etti.

2015'te yapılan çalışmada Çinli, İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar, 500 bin Çinlinin yeme alışkanlıklarını 7 yıl boyunca izlemiş ve düzenli olarak baharat ve acı biber tüketen kişilerdeki ölüm oranlarının diğerlerine göre yüzde 14 daha az olduğunu kaydetmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bel ve boyun fıtığı hakkında merak edilenler!
SAĞLIK

Bel ve boyun fıtığı kabusunuz olmasın!
Tabip Odası Başkanı: “Birçok doktor antidepresan kullanıyor”
SAĞLIK

“Birçok doktor antidepresan kullanıyor”
Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?
SAĞLIK

İşte akciğer kanserinin belirtileri...
"Uykusuzluk bağırsaklarda kötü bakterilere yol açıyor"
SAĞLIK

"Uykusuzluk bağırsaklarda kötü bakterilere yol ...
'Antalyalı Hawking' Ersin
SAĞLIK

Bu da 'Antalyalı Hawking' Ersin!
Aras Büyüktanır'ın anne ve babası Aras'ın iyileşeceği günü bekliyor!
SAĞLIK

Her şey yolundaydı! Bir gün yere düşüp, ayağa kalkamayınca. ...
Aslan balığı zehirliyor!
SAĞLIK

DİKKAT AKDENİZ'DE GÖRÜLDÜ!
'Öksürük başladığında antibiyotik almayın'
SAĞLIK

'ÖKSÜRÜK BAŞLADIĞINDA ANTİBİYOTİK ALMAYIN'
Karaciğer ve böbrek nakil bekleyen çocuğu için bakanlıktan kolaylık bekliyor!
SAĞLIK

KARACİĞER VE BÖBREK NAKİL BEKLEYEN ÇOCUĞU İÇİN BAKANLIKTAN KOLAYLIK BEKLİYOR!
Sekiz şehir hastanesi bu yıl kapılarını açacak!
SAĞLIK

SEKİZ ŞEHİR HASTANESİ BU YIL KAPILARINI AÇACAK!
Türkiye'den 3 kıtaya organ nakli için teknik destek
SAĞLIK

TÜRKİYE'DEN 3 KITAYA ORGAN NAKLİ İÇİN TEKNİK DESTEK
Fil hastalığına yakalanan 6 çocuk babası yardım bekliyor
SAĞLIK

FİL HASTALIĞINA YAKALANAN 6 ÇOCUK BABASI YARDIM BEKLİYOR