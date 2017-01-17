SAĞLIK HABERLERİ
17 OCAK 2017
Fatma Ün
SAĞLIK

Sağlığına kavuşan 105 yaşındaki hasta taburcu edildi

Fatma Ün, rahatsızlanınca kaldırıldığı özel hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi

17 Ocak 2017 Salı, 16:05:40 Güncelleme: 16:23:32 DHA

Yunanistan'ın Selanik kentinde 1912 yılında dünyaya gelen ve henüz 7 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Fatma Ün, rahatsızlanınca kaldırıldığı özel hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

OĞULLARINI VE EŞİNİ YILLAR ÖNCE KAYBETTİ

İki erkek çocuğu ile eşini yıllar önce kaybeden Fatma Ün'ün birlikte yaşadığı kızı Sevtap Aydın, annesinin hastaneden çıkartıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya gelen Fatma Ün, 7 yaşındayken, ailesiyle Türkiye'ye göç etti. Farklı kentlerde yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşen Fatma Ün'ün, 2 oğlu ve eşi yıllar önce hayatını kaybetti. Ün, yaşamını Narlıdere İlçesi'nde kızı Sevtap Aydın'ın yanında sürdürmeye başladı. Geçen 6 Ocak'ta, genel durum bozukluğu, yüksek ateş, şeker hastalığı, çoklu organ yetmezliği gibi birçok şikayeti bulunan Fatma Ün, hastaneye başvurdu. Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Dr. İlker Çomak gözetiminde tedaviye alınan Ün, kısa sürede sağlığına kavuştu. Taburcu edilmesi kararlaştırılan Fatma Ün'ü hastaneden çıkartmaya gelen kızı Sevtap Aydın, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin çok iyi bir insan olduğunu belirten Sevtap Aydın, hastane yetkililerine teşekkür etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Öksürük başladığında antibiyotik almayın'
SAĞLIK

'Öksürük başladığında antibiyotik almayın'
Fil hastalığına yakalanan 6 çocuk babası yardım bekliyor
SAĞLIK

Fil hastalığına yakalanan 6 çocuk babası yardım ...
Türkiye'den 3 kıtaya organ nakli için teknik destek
SAĞLIK

Türkiye'den 3 kıtaya organ nakli için teknik destek
Karaciğer ve böbrek nakil bekleyen çocuğu için bakanlıktan kolaylık bekliyor!
SAĞLIK

Karaciğer ve böbrek nakil bekleyen çocuğu için ...
Aslan balığı zehirliyor!
SAĞLIK

Dikkat Akdeniz'de görüldü!
Cerrahpaşa'nın 50. yılında 100 tıp öğrencisine burs!
SAĞLIK

Cerrahpaşa'nın 50. yılında 100 tıp öğrencisine burs!
Aslan balığı zehirliyor!
SAĞLIK

DİKKAT AKDENİZ'DE GÖRÜLDÜ!
Cerrahpaşa'nın 50. yılında 100 tıp öğrencisine burs!
SAĞLIK

CERRAHPAŞA'NIN 50. YILINDA 100 TIP ÖĞRENCİSİNE BURS!
Karaciğer ve böbrek nakil bekleyen çocuğu için bakanlıktan kolaylık bekliyor!
SAĞLIK

KARACİĞER VE BÖBREK NAKİL BEKLEYEN ÇOCUĞU İÇİN BAKANLIKTAN KOLAYLIK BEKLİYOR!
Sağlığına kavuşan 105 yaşındaki hasta taburcu edildi
SAĞLIK

105 YAŞINDAKİ KADIN SAĞLIĞINA KAVUŞTU!
Fil hastalığına yakalanan 6 çocuk babası yardım bekliyor
SAĞLIK

FİL HASTALIĞINA YAKALANAN 6 ÇOCUK BABASI YARDIM BEKLİYOR
'Öksürük başladığında antibiyotik almayın'
SAĞLIK

'ÖKSÜRÜK BAŞLADIĞINDA ANTİBİYOTİK ALMAYIN'