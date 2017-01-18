ESTETİK CERRAHİ HABERLERİ
18 OCAK 2017
SAĞLIK

Kışın kuruyan ciltlere eşek sütü sabunu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:40:55 İHA

"Ciltteki lekelere, cilt kuruluklarına, egzamaya, hassas ciltlere rahatlıkla öneriyoruz"

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    Sağlık açısından anne sütüne rakip olarak gösterilen eşek sütü ve ondan yapılan sabun son zamanlarda oldukça rağbet görüyor. Eşek sütü sabununun, kışın hassaslaşan ciltlere de iyi geldiği belirtiliyor.

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    Tarihin en eski devirlerinden bu zamana kadar her alanda kullanılan eşek sütü, kozmetik alanında da kullanılıyor. İçerisinde bulundurduğu maddelerin nemlendirici etkisi ile cilt bakımında tercih edilen eşek sütü sabunu, özellikle kış mevsiminde soğuk havalardan kuruyan ve çatlayan ciltlere iyi geliyor.

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    Eskişehir'de doğal sabun satışı gerçekleştiren Nedim Yurtsever, cildin özellikle soğuk havalarda ciddi zararlar gördüğünü dile getirdi.

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