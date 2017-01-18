Kışın kuruyan ciltlere eşek sütü sabunu

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"KURUYAN CİLTLERE KARŞI EŞEK SÜTÜ OLDUKÇA ETKİLİ"

17 yıldır sabunlarla uğraştığını belirten Yurtsever, "Kışın cildimiz çok fazla kuruyor genelde bu sorun var. Bizim bu sorunlara karşı önerdiğimiz birkaç tane çok etkili sabunlarımız var. Bunlardan birisi eşek sütü sabunu, diğeri kefir sabunu bir diğeri ise ballı sabunumuz cilt kurumasına karşı oldukça etkili. Tabi bu biraz cildin yapısına göre değişiyor.