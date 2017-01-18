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18 OCAK 2017
Dar giymenin zararları
SAĞLIK

Dar giyinmek rahatsızlıkları tetikliyor!

Proktoloji Uzmanı Dr. Mert Atak, "Kemerleri gevşetin, sentetik ve pamuklu çamaşırlara geçin" uyarısında bulundu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:34:34 Güncelleme: 16:50:12

Vücudun bel ve basen bölgesinde dar giyinmenin hemoroidal hastalıklara davetiye çıkardığı belirtildi. Proktoloji Uzmanı Dr. Mert Atak, "Kemerleri gevşetin, sentetik ve pamuklu çamaşırlara geçin" uyarısında bulundu.

Moda alışkanlıkları ve daha iyi görünme istekleri nedeniyle tercih edilen dar giyinme önemli rahatsızlıkları tetikliyor. Uzm. Dr. Mert Atak, sıkıştırılan bel ve basen bölgesinin, belin altındaki toplardamarların kan akışını bozduğunu, bu bölgelerde kan birikmelerine sebep olduğunu, dolayısıyla hemoroidler üzerinde olumsuz etki yaptığı ve hastalıkları tetiklediğini belirtti. Uzm. Dr. Atak, "Dar giyinmenin tetiklemesiyle ayakta, bacaklarda, kalçalarda ve makat bölgesinde şişmeler oluşmaya başlıyor. Damar yapıları bozuluyor. İlerleyen süreçte varisler, ayak parmaklarında yaralar oluşabiliyor. Bu sebeple, kemerleri gereğinden fazla sıkmaktan, bu bölgeleri sıkıştıran çamaşır ve pantolon kullanmaktan vazgeçilmeli" dedi.

KADINLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Kemer hizasındaki dar giyinme alışkanlıklarının özellikle kadınlarda ciddi düzeyde olumsuz sonuçlar ortaya koyduğunu ifade eden Dr. Atak, bu sayede iç bölgelere basıncın arttığına dikkat çekti. Dr. Atak, "Çünkü kadınlar, erkeklerden farklı olarak bu bölgede yumurtalık ve rahime sahiptirler. Erkeklerin ise daha az organı ve daha esnek bir yapıları vardır. Kadınlar özellikle adet dönemlerinde daha rahat giyinmelidir. Rahimin şişmesi ve büyümesi ile beraber bu bölge daha sıkışık bir hale gelmektedir. Böylelikle basınç ve ağrı artmaktadır. Kadınlar bu dönemlerde esneyebilen giysiler kullanmalıdır" diye konuştu.

İÇ ÇAMAŞIRLARINA DİKKAT!

Dr. Mert Atak, bu rahatsızlıkları engellemek için kumaş tercihlerinin de önemli olduğunu belirtti. Anal bölgenin doku yenilemesi yapan bir yer olduğunu söyleyen Dr. Atak, dar giysilerin doku yenilemesini engellediğini, istenmeyen mikropların biriktiğini ve hastalıkları artırdığını ifade etti. Pamuklu ve esneyen kumaşların, gözenekli yapıları sayesinde hava alımını kolaylaştırdığı ve makat derisini yenilediğini söyledi.

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