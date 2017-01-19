SAĞLIK HABERLERİ
19 OCAK 2017
SAĞLIK

Kahve baş ağrısını geçirir mi?

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:11:45

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara; dönem dönem herkesin sorunu olabilen baş ağrılarının nedenlerini, tedavi yollarını ve korunma yollarını anlattı

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    Küçükten büyüğe, gençten yaşlıya herkesin zaman zaman baş ağrısı şikayeti olur. 

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    Migren gibi kronik hastalığı olanlar için ise baş ağrısı hayatı kabusa çevirir. Oysa bazı detaylara dikkat etmeniz, baş ağrılarıyla baş etmenizde büyük fayda sağlar.

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    Düzenli yaşam, beslenme, uyku, aerobik egzersiz, masaj, yoga, kafein, omega-3, B2 vitamini ve magnezyum baş ağrılarına iyi gelir. 

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