SAĞLIK HABERLERİ
19 OCAK 2017
Kalp yetmezliği tedavi
SAĞLIK

Kalp yetmezliği çeken hastalar için yeni tedavi!

Harvard Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, kalp yetmezliği çeken kişiler için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:41:32 Güncelleme: 15:02:35 AA

Bilim insanları, kalbin etrafına yerleştirilen ve atmasına yardımcı olan, kişiye özel ayarlanabilen esnek robot geliştirdi.

Sonuçları "Science Translational Medicine" internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Harvard Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, kalp yetmezliği çeken kişiler için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Çalışmada, yumuşak robotik kılıfın, kalp atışıyla eş zamanlı bükülerek ve kalbe baskı yaparak kalp yetmezliği nedeniyle zayıflamış kardiyovasküler işlevleri artırdığı belirtildi.

Çalışma ekibinden Ellen T. Roche, "Bu araştırmayla geliştirilen yumuşak robotlar, klinik ihtiyaçlara uygulanabilir, kalp hastalığı yükünü potansiyel olarak azaltabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir" dedi.

HASTANIN DURUMUNA GÖRE AYARLANABİLİYOR

Cihazdaki kolun, her hasta için özelleştirilebilir olduğunu söyleyen Roche, örneğin bir hastanın kalbinin sol tarafının daha zayıf olması durumunda, uyarıcıların (aktüatörlerin) bu yönde daha fazla yardım sağlamak üzere ayarlanabildiğini ve uyarıcıların basıncının, hastanın durumu değişiklik gösterdikçe zamanla arttırılabilir veya azaltılabilir olduğunu ifade etti.

Yumuşak robotik kol, kalp işlevine yardımcı olan mevcut cihazların aksine doğrudan kanla temas etmiyor. Bu, pıhtılaşma riskini azaltıyor ve hastanın potansiyel olarak tehlikeli olan kan sulandırıcı ilaçlar alması gereğini de ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılardan Conor Walsh, robotun güvenle yumuşak doku ile etkileşime girebildiğini ve kalp fonksiyonunda gelişmelere yol açtığını belirterek vücudun içinde ve dışında mekanik yöntemlerle tedavi sunan bu tür cihazların gelecekteki diğer uygulamalar için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Diyabet hastaları bal tüketebilecek"
SAĞLIK

Diyabet hastaları da bal tüketebilecek!
Kahve baş ağrısını geçirir mi?
SAĞLIK

İşte baş ağrısına yol açan yiyecekler!
Kumkuatın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

Eğer kabuğuyla yerseniz...
Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?
SAĞLIK

Anne olmak isteyen kadınların dikkatine!
Ameliyatta şarkı söyledi, çıkınca keman çaldı!
SAĞLIK

Beynindeki kitle alınırken şarkı söylemek isteyince... ...
3 ebeveynli 2’nci bebek doğdu
SAĞLIK

3 ebeveynli 2’nci bebek doğdu
Kahve baş ağrısını geçirir mi?
SAĞLIK

İŞTE BAŞ AĞRISINA YOL AÇAN YİYECEKLER!
"Diyabet hastaları bal tüketebilecek"
SAĞLIK

DİYABET HASTALARI DA BAL TÜKETEBİLECEK!
Şakadan anlamak zeka gerektiriyor
SAĞLIK

ŞAKADAN ANLAMAK ZEKA GEREKTİRİYOR
Geleceğin potansiyel virüs salgınları açıklandı
SAĞLIK

GELECEĞİN POTANSİYEL VİRÜS SALGINLARI AÇIKLANDI
Kumkuatın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

EĞER KABUĞUYLA YERSENİZ...
Yapay pankreasa bir adım kaldı
SAĞLIK

YAPAY PANKREASA BİR ADIM KALDI