Avrupa’da Victoria, Türkiye'de RSV virüsü

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun son aldığı numunelerde grip vakalarında artış tespit edildi. Çalışılan 142 numunenin 65’inde İnfluenza A (H3N2), 6’sında İnfluenza B virüsü tespit edildi. 2016-2017 grip sezonunda çalışılan bin 346 numunenin 170’inde pozitiflik saptandı. Pozitiflik tespit edilen numunelerin 153’ünde H3N2, 17’sinde İnfluenza B virüsüne rastlandı.

EN ÇOK RSV VİRÜSÜ

Nezle veya grip gibi solunum yolu hastalıkları şikâyetiyle hastanelere başvuran hastalardan alınan 44 numunede de pozitiflik yüzde 18.2 olarak kayıtlara geçti. Numunelerin 7’sinde İnfluenza A (H3N2), 1’inde İnfluenza B tespit edildi. Virüslerin alt tiplerine bakıldığında en çok görülen virüs tipi Respiratuar Sinsisyal Virüsü (RSV) oldu. Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarlarında 28 Kasım-11 Aralık 2016 tarihleri arasında 115 bin 769 numune değerlendirildi. 12 bin 979 numunede İnfluenza virüsü tespit edildi. İnfluenza A tespit edilenlerin yüzde 1.5’inde H1N1, yüzde 98.5’inde H3N2 görüldü. İnfluenza B tespit edilenlerin yüzde 48.1’inin Yamagata soyundan, yüzde 51.9’unun Victoria soyundan olduğu bildirildi. 2012’de Avustralya’nın Victoria Eyaleti’nde ortaya çıkan “Victoria” virüsü kuş ve domuz gripleri gibi hayvanlarda değil, insanlarda görüldü. Grip aşıları yenilendi.

‘ŞUBAT SONU AZALIR’

Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, “Her sene böyle bir artışı görüyoruz. Grip, nisan sonu veya mayıs ayına kadar sürer. Bu şiddetli yayılımın şubat ayının sonuna doğru azalacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

Lütfi ERDOĞAN / GAZETE HABERTÜRK