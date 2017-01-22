SAĞLIK HABERLERİ
22 OCAK 2017
SAĞLIK

Margarinin bir zararı daha çıktı!

22 Ocak 2017 Pazar, 12:40:22 İHA

Doç. Dr. Mikdat Şimşek, çeşitli karışımlardan elde edilen margarin yağlarının kalp hastalıkları ve anne sütünün kalitesini düşürmesi gibi zararları olduğunu belirtti

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    Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikdat Şimşek, çeşitli karışımlardan elde edilen margarin yağlarının kalp hastalıkları ve anne sütünün kalitesini düşürmesi gibi zararlarının olduğuna dikkat çekti.

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    Doç. Dr. Mikdat Şimşek, 1870'li yıllardan itibaren özellikle savaşlarda askerlerin beslenmeleri için üretilen ve zamanla milyonlarca insanın kullandığı margarin yağlarının zararları hakkında bilgi verdi.

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    Birçok insanın sofrasında bulundurduğu ve "oleo margarin" denilen yağdan üretilen margarin yağının birbiri içerisinde çözülmeyen karışımlardan oluştuğuna dikkat çeken Şimşek, "Margarin yağı bitkisel ve hayvansal yağlar ile suyun karışımından oluşmakta.

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