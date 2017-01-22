SAĞLIK HABERLERİ
22 OCAK 2017
Roberto Esquivel Cabrera
SAĞLIK

Roberto Esquivel Cabrera 48 santimlik penisiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor!

48 santim olan penisi dizlerine kadar uzanan Roberto Esquivel Cabrera, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor

22 Ocak 2017 Pazar, 17:37:56 Güncelleme: 17:57:44

54 yaşındaki Meksikalı Roberto Esquivel Cabrera, dünyanın en büyük penisine sahip. 48 santim olan penisi dizlerine kadar uzanan Cabrera, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum ama bu rekorumu fark etmiyorlar. Dünyanın en büyük penisine sahibim ve bununla çok mutluyum" diyen Cabrera, penis küçültme operasyonuna ise hiç sıcak bakmıyor. 

DOKTORLAR PENİS KÜÇÜLTME OPERASYONUNU ÖNERİYOR AMA...

Cinsel ilişkiye girebilmesi ve çocuk sahibi olabilmesi için penis küçültme operasyonu geçirmesi gereken Cabrera, cinsel organını küçültme operasyonunu sürekli reddediyor. 

"Latin kültürüne göre penisi ne kadar büyükse, kişi o kadar erkek sayılır" diyen Dr. Jesus David Salazar Gonzalez ise sözlerine şöyle devam etti: "Cabrera kendini özel sayıyor ancak normal boyutlarda bir penise sahip olması daha sağlıklı.

Roberto Esquivel Cabrera, hayatında yalnızca iki kadınla yakınlaşmış olsa da tam anlamıyla cinsel ilişkiye giremediğini sözlerine ekledi. 

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