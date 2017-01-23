Mersin'in Tarsus ilçesinde 56 yaşındaki iş adamı Cemal Karagözlü, uçağa binmesine birkaç saat kala halsizlik, bitkinlik ve sol kolunda sızı hissedince kalbinden şüphelenip, havaalanı yerine hastaneye gitti. Karagözlü'nün kalp krizi geçirdiği anlaşılınca anjiyo yapılıp, tıkalı olan kalp damarına stent takıldı. Anjiyo ve stent işlemlerini yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veli Kaya, "Uçağa binseydi, yaşama şansı çok düşüktü" dedi.

Tarsus'ta ticaretle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Cemal Karagözlü, sabah saat 07.00'de Adana Havaalanı'ndan kalkacak İstanbul uçağına binmek için saat 04.00'de uyandı. Halsizlik, bitkinlik ve sol kolunda sızı hisseden, terlediğini fark eden Karagözlü, kalp krizi geçiriyor olabileceğinden şüphelendi. Uçağa binmekten vazgeçen Karagözlü, zaman kaybetmeden acil servise gitti.

DAMARINDA TIKANIKLIK GÖRÜLDÜ

Acil servis hekiminin kalp krizini tespit etmesi üzerine Cemal Karagözlü zaman kaybetmeden anjiyo işlemine alındı. Anjiyoyu yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veli Kaya, hastanın kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğunu belirledi. Bunun üzerine Karagöz'lünün tıkalı olan kalp damarına Dr. Veli Kaya ve ekibi tarafından stent takıldı. Karagözlü, 1 gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

"'Biletim yanmasın, doktora İstanbul'da giderim' diye düşünerek uçağa binebilirdim ama riske girmemeyi tercih ettim"

İş adamı Cemal Karagözlü, "Belki 'biletim yanmasın, doktora İstanbul'da giderim' diye düşünerek uçağa binebilirdim. Ama riske girmemeyi tercih ettim. Korktuğum gibi kalp krizi geçiriyormuşum" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veli Kaya ise "Hastamız hastaneye gelmek yerine uçağa binmeyi tercih etseydi, yaşama şansı çok düşüktü. Benzer durumlarda birçok insan, doktora gitmeyi ertelediği için hayatını kaybediyor" diye konuştu.