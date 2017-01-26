Fransız kadınların çekiciliğinin 5 sırrı!

İngiliz Daily Mail Gazetesi, Fransız kadınlarının hamileliğe ve yaş ilerlemesine rağmen her daim zarif, formda kalabilmesinin sırrı üzerine eğildi. Doktor Carrie Ruxton’a göre, Fransız kadınlarının formda kalmasının 5 sebebi var: “Atıştırma alışkanlıklarının olmayışı ve küçük ikramlara kibarca ‘Hayır’ diyebilmeleri; kırmızı et tüketmeleri; tek başına yemek yememeleri ve yemekte sohbet etmeyi sevmeleri; fast food alışkanlıklarının olmayışı; bol meyve ve sebze tüketmeleri.

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