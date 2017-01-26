SAĞLIK HABERLERİ
26 OCAK 2017
Recep Akdağ
SAĞLIK

Aile hekimleri telefonda vatandaşlarla görüşecek!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri böyle bir felsefenin ürünü"

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:04:47 Güncelleme: 11:54:48 AA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili, "Halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanının istikrarlı bir biçimde beş sene hizmet edeceğinin bilinmesi ve onun kendisine yol arkadaşı olarak seçtiği, icra için seçtiği bakanların da orada o cumhurbaşkanı ile beraber o süre içerisinde hizmet edeceğinin bilinmesi, gerçekten hızımızı çok artırır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili Akdağ, "Ortada teknik bir tartışma yok. Ortada politik bir tartışma var. Bir rejim değişikliği falan olmadığını herkes biliyor, Cumhuriyet Halk Partisi de çok iyi biliyor. Onların bir tek endişesi var; 'Biz CHP olarak bir başkan, bir cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı seçtiremeyiz', bunu biliyorlar. Seçtiremiyorlar, çünkü milletle davaları var. 1940'lı yıllardan itibaren milletle bir problemleri var. Onlara göre millet dönüştürülmesi gereken bir kitle, bize göre ise millet kendisinden emir alınması, talimat alınması, onun iradesinin yönetime yansıtılması, ona hizmet edilmesi gereken bir kitle" diye konuştu.

"HER VATANDAŞI ÖZEL ODADA YATIRMAK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Akdağ, "2002'ye kadar hastanelerin yüzde 90'ı koğuş tipi ve hastalar da o koğuşlarda yatıyordu. Bir insanın en fazla mahremiyete ihtiyaç duyduğu anlardan biri de hasta olduğu andır. O zaman onu ayrı bir odaya koyacaksınız. O odaların adı eskiden 'özel oda' idi. Şimdi bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri böyle bir felsefenin ürünü. Yani bunlar, hastanın çok daha rahat edeceği, çalışanların fonksiyonel açıdan rahat çalışacağı, işimizi kolaylaştıracak hastaneler" dedi.

"AİLE HEKİMLERİ BELLİ GÜNLERDE TELEFONDA VATANDAŞLARLA GÖRÜŞECEK"

Acil servislerdeki yoğunluk hakkında Bakan Akdağ, "Biz bunun için bir tedbir alıyoruz. Şunu yapacağız, aile hekimlerimizi belli günler için telefonlarla vatandaşlarla görüşebilecek hale getireceğiz. Bir hat olacak, aynen 112 hattı gibi ya da bizim 184 hattı gibi. Hastalık durumunuz için aradığınızda sizin karşınıza o gün nöbetçi olan bir aile hekimi çıkacak. Ona danışabileceksiniz. Size bir anlamda rehberlik yapacak. Ufak bir risk varsa sizi acile yönledirecek, değilse bazı tavsiyeleri olacak" dedi.

"ALLAH AMERİKA'DA KİMSEYİ HASTA ETMESİN"

Trump'ın sağlık reformunu geri çekmesine ilişkin Bakan Akdağ şu ifadeleri kullandı: "Obama, bizim eski yeşil karta benzer bir biçimde yoksulların sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracak, birtakım tedbirler almıştı. Şimdi onu da ortadan kaldırdılar. Allah, Amerika'da kimseyi hasta etmesin, gerçekten inanılmaz bir felakettir."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    iyi niyetli ama ne kadar uygulanabilir göreceğiz
  • Misafir 2 saat önce
    çok komik
  • Misafir 2 saat önce
    TELEFON İLE SADECE SÖZLÜ ŞİDDET UYGULAYABİLİRİZ. YETERSİZ BENCE
  • Misafir 2 saat önce
    :)))) HAYIR
  • Misafir 3 saat önce
    evet
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