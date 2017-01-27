Çift kol nakilli Mustafa Sağır: Güzel günlere olta sallıyorum

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Bana 'Balık tutabildin mi' diye soruyorlar. Benim amacım balık tutmak değil. Gelecek güzel günlerime, umutlarıma, hayallerime olta sallıyorum. Benim gibi binlerce arkadaşım organ bekliyor. Organ bağışlayıp onlara umut olalım. Organlarımız toprak olmasın, onlara can verelim" diye konuştu.