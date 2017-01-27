SAĞLIK HABERLERİ
27 OCAK 2017
SAĞLIK

Çift kol nakilli Mustafa Sağır: Güzel günlere olta sallıyorum

27 Ocak 2017 Cuma, 11:39:02 DHA

Çift kol nakilli Mustafa Sağır, "Gelecek güzel günlerime, umutlarıma, hayallerime olta sallıyorum"

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    Antalya'nın Konyaaltı sahilinde oltayla balık tutan çift kol nakilli Mustafa Sağır, "Gelecek güzel günlerime, umutlarıma, hayallerime olta sallıyorum" dedi.

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    Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde geçen yıl 1 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın kol ve organları bağışlandı. 

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    Konar'ın kolları, 2 Şubat günü AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ile aynı bölümdeki öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve 35 kişiyi bulan ekibince başarılı bir operasyonla Mustafa Sağır'a nakledildi.

 

 

 

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