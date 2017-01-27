Medikal estetik tedavileri sınır tanımıyor. Teknoloji gençleşmek ve güzelleşmek isteyenler için şimdi de havadaki azot ve su buharını kullanıyor. Yeni uygulama, gözaltı torbaları ve göz kapağı sarkmalarından şikayetçi olanlar için ameliyatsız göz kapağı estetiğinde kullanılıyor.

Göz ve çevresi, hassas deriden oluşan yapısı, mimikler ve yaş ilerlemesine bağlı olarak zamanla sarkar ve kırışır. Görüş açısını bozan sarkık üst göz kapağı ve gözaltı torbaları, bu problemi yaşayanlarda yorgun, asık suratlı, yaşlı ve sağlıksız bir görüntüye neden olur. Gelişen teknoloji sayesinde psikolojik, sağlık ve estetik görüntü yönünden olumsuz etkiler yaratan bu problemden, cerrahi müdahale olmadan kurtulmak mümkün. Ameliyat olmak istemeyenler için artık havadaki azot ve su buharı kullanılarak, en doğal yollardan estetik operasyon yapılabiliyor. Yeni uygulamanın havada var olan gazları kullanıp plazma enerjisine çevirme şeklinde temellendirildiğini belirten Dr. Ataönder, “Plexr Soft Surgery, uygulandığı bölgede ortamda gaz halinde bulunan azot ve su buharını yüksek enerji ile plazma haline dönüştürüyor. Plazma enerjisi ile temas eden epidermis yani vücudun kendini yenileyebilen en üst tabakası buharlaştırılıyor. Kalan kısımlar bu işleme kasılarak yanıt veriyor. Böylece torbalar, sarkıklıklar ve kırışıklıklar yok ediliyor” dedi.

Azot ve su buharıyla gençleşme nasıl oluyor?

Dr. Mustafa Kemal Ataönder, uygulamanın işleyişini şu şekilde anlattı: “Plazma maddenin dördüncü hali olarak bilinir. Plexr; uygulanacağı bölgede havada serbest olarak bulunan azot ve su buharı gazlarını yüksek elektrik arkıyla iyonize ederek plazma enerjisi ortaya çıkarır. Ortaya çıkan plazma enerjisi, temas ettiği bölgedeki doku parçasında bulunan keratinosit hücrelerini süblimleştirir, yani katı halden doğrudan gaz hale geçer. Böylece yalnızca hedeflenen bölgedeki dokular mikro ölçekte süblimleşir ve çevre dokular ile cilt altı katmanını etkiler. Plexr; uygulandığı tek bir noktada 200-300 nanometre aralığı derinlikte çalışır, bu durum uygulama dokusunun ve çevre dokuların güvenliğini sağlar.”

KALICILIK ETKİSİ YAKLAŞIK 5 YIL

Uygulamanın göz kapağı üzerindeki, çevresindeki ve alt bölümlerindeki tüm problemlere çözüm olabildiğini kaydeden Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Plexr ile hem alt hem de üst göz kapaklarda gözlenen kırışıklık ve sarkıklıkları ortadan kaldırılabilir. Yine bu iki bölgede gözlenen katlantı, çizgilenme, göz çevresinde botox uygulaması ile açılmayan kırışıklıklara, göz çevresindeki kaz ayaklarına son verilebilir” şeklinde konuştu. Dr. Mustafa Kemal Ataönder, kısa süreli, pansuman gerektirmeyen, günlük yaşantıya engel olmayan bu uygulamanın yaklaşık 5 yıl kalıcılık etkisi gösterdiğini kaydetti.

Uygulama nasıl yapılır?

Uygulama yapılacak bölge antiseptik sıvı ile temizlenir. Lokal anestezik krem sürülür, 20 dakika beklenir. İşlem, üst ya da alt göz kapağı şeklinde bölgeye göre 5-20 dakika arasında sürer. Ağrı-acı hissinin yaşanmadığı uygulama sonrasında üst göz kapağında ertesi gün başlayan ve azalarak devam eden ödem oluşur. Beşinci günden itibaren kabuklar dökülür ve normal görünüme kavuşur. Uygulama sonrası özellikle açıkta kalan bölgelere içerisinde güneş koruma faktörü de olan sıvı bir fondöten veya BB krem tabaka halinde sürülmeli. Her yıkama sonrası işlem tekrarlanmalı.

Plexr Soft Surgery uygulamasının avantajları nelerdir?

Cerrahi bir işlem değildir ve iz kalmaz.

Gerektiğin fazla cilt çıkarılamaz ya da abartılı bir uygulama gerçekleştirilmez.

Ektorpion ya da entropion gibi komplikasyonları yoktur.

Doğal olmayan bir görüntü oluşturmaz.

Pansuman gerektirmez.

Gözlerin kapatılması gerekmez.

Uyuşturucu kremlerle dahi gerçekleştirilebilir.

Anestezi almak ve anestezik ilaçlarla uğraşmak gerekmez.

Uygulama alanındaki cildin gençleşmesini sağlar.

Tekrarı mümkündür.