‘Kozmik ışınlar beyne zarar verebilir’

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kozmik ışınların yüksek irtifa uçuşlarında yolcuların beynine zarar verebileceği uyarısında bulundu. Uzay Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Uzayın hızlı partikülleri atmosferdeki moleküllere şiddetle çarparak zincir reaksiyona yol açıyor. Yeryüzünde bu radyasyondan korunuyoruz ancak atmosferin inceldiği katmanlarında bu partiküller elektronik cihazlara verdiği zararı verebilir” denildi.



GAZETE HABERTÜRK