Yüzyılın hastalığı 'obezite'

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, yüzyılın hastalığı olan obezitenin tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Obezite cerrahisinin güvenli olduğunu ifade eden Op. Dr. Aytaç Sayın, "Zannedilenin aksine kesinlikle yüksek riskli bir cerrahi grubuna girmez. Hastaların ameliyat sonrası dönemlerinde konforu, hayatını devam edebilmesi gibi artıları düşünüldüğünde, obezite cerrahisi değerlendirilmesi gereken alternatiftir. Ancak hasta takibi cerrahi operasyon sonrası önemlidir. Hastanın obeziteyle ilgilenen diğer branş ekipleriyle de muhakkak irtibat içerisinde olmalıdır. Yeme alışkanlığı ve hayat tarzını yeni baştan gözden geçirilmelidir. Bunlara dikkat edildiğinde kilo almaz. Şişmanlık vücudu doğrudan ve dolaylı yoldan etkiliyor. Bu hastalık diğer rahatsızlıklara da zemin hazırlıyor. En çok eklem, damar ve kalp rahatsızlıklarıyla şeker hastalığına sebebiyet veriyor" dedi.

Çağın gereği olarak insanların artık daha az hareket etmeye, daha fazla kalorili ürün tüketmeye başladığını ifade eden Sayın, "Alkol tüketiminin artması, yağlı gıdalar, fastfood tarzı beslenmenin artması sebebiyle insanlar bol kalori alıyor. Ayrıca her tarafa araçlarla ulaşır olduk. Asansörler, yürüyen merdivenler ve otomobiller kalori yakmamızı azalttı. Bu sebeple obezite toplum içinde yaygınlaşmaya başladı. Yüzyıl önce dünya nüfusunun yüzde 3'ünü etkileyen bu hastalık, şu anda yüzde 20'li seviyelere geldi. Yarım yıl sonra ise bu rakam yüzde 40'lara ulaşacaktır. Ayrıca bu rakam gelişmiş ülkelerde toplumun yüzde 60'ını etkileyecektir. Hiçbir hastalık bu denli hızlı ve istikrarlı bir artış göstermemektedir" dedi.