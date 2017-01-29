Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı!

Erzurum'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aile, 4 yaşındaki çocukları gece ağlayarak uyanınca ölümden kıl payı kurtuldu.

Erzurum'un Kümbet Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik Köroğlu ailesi, 2 gün önce yaktıkları sobayı gece söndürmeden uyudu. Sabah saatlerinde evin en küçük çocuğu Ertuğrul'un ağlama sesine uyanan aile, çocuğu tekrar uyuttu.

İkinci kez Ertuğrul'un ağlama sesi ile kalkan baba Lokman Köroğlu, eşini de uyandırarak kendisini iyi hissetmediğini ve yakınlarını arayarak yardım istemesini söyledi. Bunun üzerine eve gelen ailenin yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri de zehirlenen aileyi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Buradaki müdahale ile hayata tutunan aile, hastanenin acil yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Lokman Köroğlu, eşi gece hasta olduğu için sobadan zehirlendiklerinin aklına gelmediğini aktardı.

Evlerinde yanan sobanın dibinde kalan kömür parçasının iyi yanmaması nedeniyle zehirlendiklerini belirten Köroğlu, "Eşimi uyandırdım ve ağabeyimi arayarak yardım istemesini söyledim. Zaten sonrasını hatırlamıyorum. Hayatımızı Ertuğrul'a borçluyuz" diye konuştu.

"ŞİMDİ HAYATTA İSEK OĞLUMUN AĞLAMA SESİ SAYESİNDE"

Evlerinde soba kullanan ailelere de uyarıda bulunan Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben her gece geç saatlerde sobayı kontrol ederek yatıyorum. Sobayı o gece kontrol ettiğimde dibinde yanmayan kömür kalmıştı. Dumanı tüte tüte geri tepmiş ve biz bundan dolayı zehirlendik. Ne olursa olsun sobayı söndürüp yatmak en doğru olanı. Vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olup dikkatli hareket etsinler. Şimdi hayattaysak oğlumun ağlama sesi sayesinde. Hastane hizmetinden çok memnun kaldık. Çok güzel ilgilendiler ailecek iyileştik."

Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, karbonmonoksit zehirlenmelerinde özellikle gebeler, çocuklar ve yaşlıların daha çok etkilenme ihtimali olduğunu belirterek, "Aile hastaneye geldiğinde bilinci kapalı ve hayati tehlikeleri vardı. Hastamızın çocuğu ağlayarak uyanmış ve iyi ki de aileyi ağlayarak uyandırmış. Uyanamayabilirlerdi" dedi.

Zehirlenme vakalarında hastaneye gelenlerin mutlak suretle hem kendilerinin hem de yakınlarının sorgulandığını anlatan Prof. Dr. Çakır, "Bir sobanın yakıldığı evde zehirlenme vakası geldiyse mutlaka evde yaşayanları buraya istiyoruz ve onlarda çok belirgin zehirlenme belirtileri yoksa bile gerekli tahlilleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanenin acil yoğun bakım görevlisi Dr. M. Zübeyr Köse ise hastalara gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hiperbarik tedavisi uyguladıklarını söyledi. Köse, "Daha sonra sonra acil yoğun bakım ünitemize hastaları alarak takiplerini yaptık. Hastalarımız hayati tehlikeyi atlattılar mümkün olan kısa sürede taburcu edeceğiz." diye konuştu.