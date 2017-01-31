Azmeden aşçı 27 kilo verdi!

İzmir'de aşçılık yapan 34 yaşındaki Deniz Çelik, Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Serdar Kaçar tarafından tüp mide ameliyatı yapılarak 27 kilo verdi. Aşçı olmanın önüne koyduğu engellere rağmen kilo vermeye azmeden genç kadın, "6 ayda ideal kiloma düştüm. Artık aşağılanmak yok, giyim mağazalarından ağlayarak çıkmak yok, alaycı gözlerle bakan yok, 'yüzün çok güzel ama 5 kilo versen iyi olacak' diyen yok" dedi.

Aşçı olmanın verdiği birçok sıkıntıya rağmen hedefinden şaşmayan Deniz Çelik, ameliyattan sonra kısa sürede 27 kilo vererek ideal kilosuna ulaştı. 10 yıldır önde gelen otel ve restoranlarda aşçılık yapan genç kadın, hareket kabiliyeti arttığı için işini daha rahat yaptığını söyledi. Deniz Çelik, "Ameliyat olmadan önce 91 kiloydum ve hareket isteyen çok sevdiğim mesleğimi yapmakta zorlanıyordum. Şimdi ise 64 kiloyum ve işimi daha rahat yapıyorum. Artık aşağılanmak yok, giyim mağazalarından ağlayarak çıkmak yok, alaycı gözlerle bakan yok, 'yüzün çok güzel ama 5 kilo versen iyi olacak' diyen yok" diye konuştu.

"TÜM ÜLKELERİN MUTFAKLARINI TANIMAK İSTİYORUM"

Hayatı boyunca hep şişman olduğunu ve kilo verdikten sonra hayallerinin de çoğaldığını söyleyen Çelik, "Şu anda çalıştığım restoranda dünya mutfaklarına özgü yemekler yapıyorum. En büyük hayalim tüm dünyayı gezip, ülke mutfaklarını tatmak ve öğrenmek. Kiloluyken bu hayal bir imkansızdı. Şimdi ise gerçekleşmesi mümkün bir plan" dedi.

Kilo vermeden önce sürekli terlediğini ve beyaz tişört giymeyi çok sevdiği halde giyemediğini dile getiren çelik, "Giymeyi çok sevdiğim beyaz tişörtlerimi çok terlediğim için giyemiyordum. Ameliyat olduktan sonra neredeyse her gün beyaz tişört giydim. Bu bile hayatımı güzelleştiren ayrıntılardan biridir" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELERİMİN YERSİZ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Tüp mide ameliyatını gerçekleştiren ve sağlıklı olma yolunda Deniz Çelik'e destek olan Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Serdar Kaçar, hasta aşçı olduğu için zayıflaması konusunda bazı tereddütleri olduğunu, ama genç kadının azminin bu tereddütleri yersiz çıkardığını söyledi. Kaçar, şunları söyledi:

"Deniz, bundan 9 ay önce tüp mide ameliyat oldu. Ameliyattan önce bazı tereddütlerim vardı. Nedeni ise Deniz'in aşçı olması. Tüm dünya mutfağını yapıyor ve insanlara severek yediriyor. Dolayısıyla beslenme alışkanlıklarını değiştirme konusunda bazı tereddütlerim olsa da Deniz ameliyattan sonra bu endişelerimin yersiz olduğunu bana gösterdi. 6 ayda ideal kiloya ulaştı. 27 kilo vermiş biri olarak aşçılık mesleğini sağlıklı şekilde devam ettiriyor. İşi zordu, çünkü güzel yemekler yaparak para kazanıyordu. Ameliyat olmuş kişi ne yaparsa, nasıl beslenirse ona göre kilo veriyor ya da veremiyor. Ameliyatta sonra başrol hastanın kendisidir."