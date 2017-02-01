SAĞLIK HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
ALS
SAĞLIK

"ALS'ye yakalanan kişilerle iletişim kurulabildi"

Motor nöron hastalarının basit evet-hayır sorularına cevap verebildiği tespit edildi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:37:44 Güncelleme: 12:44:46

Motor nöron hastalarının basit evet-hayır sorularına cevap verebildiği tespit edildi.

İsviçre'de "Wyss" adlı araştırma merkezinde, motor nöron hastalığının (ALS) ileri evrelerinde olan ve hayatlarını yatağa bağımlı sürdüren dört kişi üzerinde yapılan çalışmada, Beyin Bilgisayar Arayüzü (BCI) kullanılarak hastaların evet-hayır sorularına cevap verdiği saptandı.

Omurilikte kasları besleyen yan (lateral) taraftaki sinirlerin zarar görmesiyle kasların beslenememesi ve katılaşması olan ALS'ye yakalanan kişilerin göz hareketleriyle iletişim kurmaları mümkün olsa da söz konusu bu çalışma, gözlerini dahi hareket ettiremeyen kişiler üzerinde denendi.

ALS hastalarına evet-hayır soruları tekrar tekrar yöneltilerek bilgisayarın beyin sinyallerini değerlendirdiği araştırmada, sistemin yaklaşık yüzde 75 doğru çalıştığı ifade edildi.

İlk kez 1874 yılında tanımlanan ALS, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybı nedeniyle gelişiyor. Bu hücrelerin kaybı kaslarda düşüklük ve erimeye yol açıyor. Yavaş yavaş ilerleyip hastayı solunum, yutma güçlüğü ve kas güçsüzlüğüyle yatağa düşürüyor. Zihinsel işlevler ve bellek ise bozulmuyor. Hastalığın ileri evrelerinde felç geçiriliyor.

Araştırmanın sonuçları "PLOS ONE" dergisinde yayımlandı.

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