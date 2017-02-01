Küllüğe parmağı sıkışan bebeğe AFAD müdahalesi!

Bursa'da, oynarken parmağını küllüğe sıkıştıran bebek AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Bir yaşındaki Suriyeli Sevda Alu, evde oyun oynarken parmağını küllüğe sıkıştırdı. Durumdan endişe eden aile tüm müdahaleye rağmen Alu'nun parmağını çıkartamadı.

Önce Çekirge Devlet Hastanesine daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülen Alu'nun parmağı burada da çıkartılamazken durum AFAD ekiplerine bildirildi. Ekipler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde küçük taşlama cihazıyla yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından Alu'nun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Parmağına zarar gelmeden kurtarılan Alu'nun o anları, AFAD ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.