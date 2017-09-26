SAĞLIK

Endonezya'da bufalo boynuzuyla tedavi

16 Şubat 2017 Perşembe, 12:16:19 AA

Endonezyalılar geleneksel tedavi yöntemlerinden kupa çekmeyi güç sembolü olduğuna inanılan bufalo boynuzlarıyla yaptırıyor

  • 1 Endonezya'da bufalo boynuzuyla tedavi
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    Endonezyalılar, sırt ağrıları ve soğuk algınlığı için kupa çekme yönteminde gücü temsil ettiğine inanılan bufalo boynuzlarını tercih ediyor.

  • 2 Endonezya'da bufalo boynuzuyla tedavi
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    Geleneksel tedavi yöntemlerinden kupa çekmede genellikle cam kupa veya bardak kullanılırken, Endonezya'da bufalo boynuzları talep görüyor.

  • 3 Endonezya'da bufalo boynuzuyla tedavi
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    Bufalo boynuzu kullanılarak yapılan tedavide, ilk olarak yakılan kağıt veya alkollü pamukla boynuz içerisindeki oksijen tüketiliyor. Ardından sırtın belli ağrı noktalarına yerleştirilen boynuzlarla derinin vakumlanması amaçlanıyor.

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  • 4 Endonezya'da bufalo boynuzuyla tedavi
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    Kupa çekmeyle aynı mantığı taşıyan yöntemde boynuz, cama göre ısıyı daha uzun süre muhafaza ettiğinden sertleşen kaslar daha çok gevşiyor ancak bu tedavinin uzmanı tarafından yapılmaması halinde deri yanığı riski oluşturduğu belirtiliyor.

  • 5 Endonezya'da bufalo boynuzuyla tedavi
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    Ülkede farklı yaş grubundan çok sayıda kişi, genellikle sırt ağrısı, yorgunluk, stresten arınma ve soğuk algınlığı gibi nedenlerle bu yönteme başvuruyor.

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