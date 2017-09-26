Endonezya'da bufalo boynuzuyla tedavi

36 | 50

Mide yanması sorununu yıllardır yaşayan Gorham, gayet sağlıklı bir yaşam sürüyordu. Yediklerine dikkat ediyor, 20'li yaşlarından beri koşuyor ve aşırı alkol tüketmiyordu. Bu nedenle kanser teşhisine inanmakta güçlük yaşayan Gorham, son 10 yıldır mide yanmasından şikayetçi olduğunu ancak bunun kansere neden olabileceğini hiç düşünmediğini söyledi.