SAĞLIK HABERLERİ
03 MAYIS 2017
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SAĞLIK

Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

27 Mart 2017 Pazartesi, 11:43:52 HABERTURK.COM

Limon kokusu sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça faydalıdır. Peki uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir? İşte detaylar...

  • 1 Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
    1 | 23

    Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir.

  • 2 Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
    2 | 23

    Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir.

     

     

  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
    3 | 23

    Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Ama uyurken komodinin üstüne limon koymak hiçbirimizin aklına gelmedi.

  • 4 Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
    4 | 23

    Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve üstüne tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz.

  • 5 Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
    5 | 23

    Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...

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YORUMLAR 8
  • Misafir 29 Mart 2017 Çarşamba 10:56
    HER DERDE DEVA MUBAREK ŞİFA KAYNAĞI
  • Misafir 28 Mart 2017 Salı 11:43
    tadımıza limon sıktınız yiyin için limonu mındar ve israf etmeyin günahtır ya
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 22:36
    canan karatay : benim evimin içinde limon ağaçları var :)
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 17:24
    öyle bi yazmışlar ki, bi ölüme fayda sağlamıyor meret.
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 16:39
    kronık faranjit için günde bir dilim yaşzencafil akşam yatarken bir çay kaşığı ingiliz karbonatı bir bardak suda eritip için çok rahatlayacaksınız.
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 15:44
    Arkadaşlar artık ne limon ne çilek ne Salatalık nede domates vs... Bunlar fayda yerine zarar veriyor HORMON dolu her şey HORMON HORMON HORMON Hükümet Çiftçiden korkuyor Oy kaybeder diye Oysa Hep zehir yeyip içiyoruz Çifti acımazsızca hormon yüklüyor sattıgı mala, kendisi de doğal tüketiyor ...
  • Misafir 28 Mart 2017 Salı 11:34
    limonda yok sallama...
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 14:59
    doktora gitmeye gerek yok limonu yeterli olarak görüyorum
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