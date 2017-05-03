27 Mart 2017 Pazartesi, 11:43:52 | Güncelleme: 03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:01:31
HABERTURK.COM
Limon kokusu sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça faydalıdır. Peki uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir? İşte detaylar...
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Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir.
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Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir.
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Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Ama uyurken komodinin üstüne limon koymak hiçbirimizin aklına gelmedi.
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Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve üstüne tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz.
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Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...
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1- Gerginliğinizi alır
Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.
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2- Odaklanmanızı artırır
Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.
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Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...
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3- Daha iyi nefes alırsınız
Uyumaya çalıştığınızda bir de burnunuz tıkanıyorsa Antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.
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4- Böcekleri uzaklaştırır
Sivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız bu haber tam da size göre...
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Limon, sivrisineklerin sevmediği bir şey. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutar.
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5- Sabahleyin enerjinizin artmasını ve pozitif olmanızı sağlar
Sabahleyin erkenden uyanmak, birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak komodin üzerindeki bu dilimler uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecek.
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Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır.
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6- Havanın kalitesini artırır
Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı arındırıyor. Çok güçlüdür, hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz.
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7- Kan basıncını düşürür
Limon aroması kan basıncını düşürür. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak zor olmaz.
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İŞTE LİMONUN DİĞER FAYDALARI
* İştah açıcıdır. Sindirimi kolaylaştırır ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.
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* Damar sertliğini ve sertliğini önleyici etkisi vardır.
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* Soğuk algınlığı, nezle, grip ve öksürük şikâyetlerini azaltır.
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* Mikrop öldürücüdür. Besin zehirlenmelerinde ve böcek ısırıklarında yararlıdır.
* İdrar yollarında görülen enfeksiyonlara karşı etkilidir.
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* Kanı temizler ve kan dolaşımını kolaylaştırır.
* Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.
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* Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir, ateşi ve tansiyonu düşürür.
* Cilteki sivilcelere karşı oldukça etkilidir.
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* Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir.
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* Limon suyu gargara yapmak için de kullanılır. Plakları temizler, dişleri beyazlatır ve diş minesini güçlendirir.