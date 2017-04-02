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Erkeklerde kanser görülme oranı arttı!

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Keleş, erken tanının kanser tedavisinde önemli rolü olduğunu söyledi

02 Nisan 2017 Pazar, 17:01:37 Güncelleme: 17:03:24 İHA

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yıldız Keleş, erken tanının kanser tedavisinde önemli rolü olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Keleş, 1-7 Nisan tarihlerinin her yıl kanser bilinçlendirme ve tanıtım haftası olarak değerlendirildiğini kaydetti. Türkiye'de 2014 Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl 163 bin yeni kanser vakasının görüldüğünü aktaran Yrd. Doç. Dr. Keleş, erkeklerde kanser görülme oranlarının arttığına dikkat çekti.

"ERKEN TANI İLE ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Erkeklerde en fazla akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Keleş, "Erken tanıyla kanser türlerinin tedavisinde başarı şansımız çok yüksek. O nedenle bu hafta kanserde erken tanıyı, düzenli sağlık kontrollerini vurguluyoruz" diye konuştu.

"TEDAVİDE SON 20 YILDA CİDDİ YOL ALDIK"

Kanseri arttıran nedenlerin başında sigaranın geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yıldız Keleş, "Obeziteye de dikkat etmemiz gerekiyor. Obeziteyle ilgili kanserlerde de artış görüyoruz. Kanserle ilgili tanılar arttıkça, teknolojik gelişmeler de artıyor. Onkoloji tedavilerinde son 20 yılda büyük bir gelişim oldu. Radyasyon onkolojisi alanında önemli gelişmeler oldu. Modern ve ileri teknolojiler sayesinde sadece kanserin bulunduğu alanı ışınlamayı hedefleyen cihazların sağladığı faydalar öne çıkıyor. Radyoterapi 100 yıldır zaten uygulanan bir tedavi yöntemi. Ama son 20 yılda radyoterapinin yan etkilerini azaltmaya yönelik ciddi yol aldık" dedi.

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