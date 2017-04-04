SAĞLIK HABERLERİ
04 NİSAN 2017
Gözü alınan bebeğin ailesi
SAĞLIK

İstanbul'da enfeksiyon kapan bebeğin gözü alındı

İstanbul’da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi dünyaya gelen Abdullah ve Esra İ. çiftinin ikiz bebeklerinden B.Ş.’nin gözü kaptığı enfeksiyon nedeniyle alındı

04 Nisan 2017 Salı, 03:34:18 Güncelleme: 09:34:20

İstanbul Pendik’te özel bir hastanede 15 Temmuz darbe girişimi günü Esra ve Abdullah İ.’nin ikiz bebekleri Z.R. ve B.Ş. dünyaya geldi.

İddialara göre, 10. günün sonunda B.Ş.’nin sol gözü enfeksiyon kaptı. Hastanede gerekli teçhizat olmadığından bebek bir eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre doktorlar aileye, enfeksiyonun beyne doğru gittiği, sol gözü almak zorunda olduklarını ancak yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğu bilgisini verdi.

Görme yetisinin bittiği anlaşılan bebek, iki hastane daha dolaştı. Doluluk gerekçe gösterildi. En sonunda B.Ş. bebek, 28 Temmuz’da bir devlet hastanesinde ameliyat edildi ve sol gözü alındı.

Ancak aile, doğumun yapıldığı özel hastane için suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, “taksirle yaralama” suçundan soruşturma başlatıp hastane yetkilisinin ifadesini aldı. Yetkili, ifadesinde sorumluluğunun olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Savcılık, dosyayı Adli Tıp’a gönderdi. Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin inceleme başlattı.

HER AY BİR OPERASYON

Denizcilik işiyle uğraşan baba Abdullah İ., kızının başına gelenlerden sonra işi bıraktı, psikolojisi bozulan eşi ve 9 yaşındaki kızı M. ile ilgilenmeye başladı.

Her ay kontrolü olan bebeğin tedavi masrafları için dairesini sattı. Abdullah İ., “Ameliyattan sonra üzüntüden kalp krizi geçirdim. Bebeğimiz her ay operasyon geçiriyor.Her ay göz çukuru diğer gözle simetrik büyüsün diye küremsi materyal koyuyorlar. Ömür boyu bu sürecek. Göz nakli şansımız artık yok” diye konuştu.

Anne Esra İ. ise “20 günde 18 kilo verdim. Psikolojik destek almam lazım. Bebeğimin fotoğrafını çekemiyorum. Sokağa çıktık geçen gün. Birisi çocuğumun gözüne dikkatlice baktı, 3 gün kendime gelemedim. Bebeğim gülünce ben ağlamaya başlıyorum. İleride ikizini görüp ‘Ben niye böyleyim’ demeyecek mi? Aynaları kaldırdım, anlamasın, görmesin yüzünü...” dedi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 47 dakika önce
    Allah yardım etsin, çok üzüldüm ama annenin kesinlikle desteğe ihtiyacı var,yaşadığı hiç kolay değil ama Aynaları kaldırmak, saklanmak çözüm değil. Bununla baş etmeyi önce kendisi öğrenmeli ki çocuğuna destek olabilsin.
  • Misafir 1 saat önce
    Çok zor bir durum. Allah Yardımcınız olsun. Allah Hz. Yakup sabrı, Hz. Eyyüp Sabrı versin sizlere.
  • Misafir 2 saat önce
    EVET HAKKINIZI ARAYIN AMA ÇOCUĞUNUZUN BU ENGELİYLE SİZ SAVAŞMAYI ÖĞRENMEZSENİZ ÇOCUĞUNUZ HİÇ ÖĞRENEMEZ NE DEMEK BİRİ ÇOCUĞUMUN GÖZÜNE BAKTI 3 GÜN KENDİME GELEMEDİM.ÇOK İLGİNÇ ÇOK
  • Misafir 2 saat önce
    Dayanamam. Kahroluyorum böyle çocuk görünce.
  • Misafir 3 saat önce
    bende 5 aylık evladım var.Böyle haberler yüreğimi daha derinden sızlatıyor.Ama bunada şükür etmek gerekiyor.Evladınızın bir gözü diğer organları ve ve akıl sağlığı yerinde ileride gerçeğinden ayırt edilemeyen protez göz takılabilir.Evlatlarınıza sarılın öpün koklayın.Allah evlatlarımızı bağışlasın
  • Misafir 3 saat önce
    ALLAH -tan ümit kesilmez bi çaresi olur inşallah
  • Misafir 3 saat önce
    allah yardımcınız olsun o herşeyşi gören ve işitendir
  • Misafir 3 saat önce
    Allah sabırlar versin.
  • Misafir 3 saat önce
    Allah sabır versin.
  • Misafir 3 saat önce
    allah sabır versin
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