Hangi vitamin-mineral ne işe yarar?

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Kilo verme konusunda yardımcı olması için bir vitamin veya takviye almayı düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşun. Her ürünün potansiyel yararları ve riskleri hakkında sizi bilgilendirmelerini isteyebilirsiniz. Bu özellikle bebek bekleyen, emziren veya yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkları olanlar veya kalp rahatsızlığı gibi tıbbi sorunları olan kişiler için geçerlidir.