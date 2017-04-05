SAĞLIK HABERLERİ
05 NİSAN 2017
SAĞLIK

Hangi vitamin-mineral ne işe yarar?

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:32:45 HABERTURK.COM

Sağlıklı beslenmede vücudun ekstra vitamin ve mineral desteğine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Banu Kazanç, alınması gereken vitamin ve mineralleri sıraladı

  • 1 Hangi vitamin-mineral ne işe yarar?
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    Sağlıklı yaşama dair alacağınız kararlarda vitamin ve minerallerin vücudumuza olan etkisini Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç’a sorduk. Sağlıklı beslenmede vücudun ekstra vitamin ve mineral desteğine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Kazanç, HABERTURK.COM okurları için vitamin ve mineralleri anlattı.

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