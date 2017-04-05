SAĞLIK HABERLERİ
05 NİSAN 2017
SAĞLIK

Kaliteli uyku için ne yapmalıyız?

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:08:58

Birçok sebep sizi uykusuz bırakabilir. Nefes açıcı ilaçlar-spreyler, kafeinli içecekler, diyet hapları, hastalıklar, yatak odasındaki kötü koşullar ve daha fazlası...

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    Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, uykuyu bilimsel açıdan tanımlamanın çok zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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