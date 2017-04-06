"Sorunları çözemeyen insanlar aldatmaya yönelir"

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:17:52 | Güncelleme: 11:07:06
AA
Aldatmanın altında yatan nedenler ve aldatma çeşitlerine değinen Psikiyatrist Baran, "Son yıllarda eşler arası aldatma olaylarının eskiye oranla daha çoğaldığını söyleyebiliriz" dedi
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Psikiyatrist Dr. Selin Baran, "Sorunları çözemeyen ve bağlandığı insandan kopamayan insanlar sorunlarından dolayı aldatmaya yönelirler" dedi.
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Baran, yaptığı açıklamada, bazı kişilere göre, sevgililerinin ya da eşlerinin başka kişilere bakmasının ya da başka insanları düşünmesinin aldatma iken, bazı kişilere göre ise sadece cinsel ilişkide bulunmasının aldatma olarak tanımlandığını bildirdi.
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Aldatmanın altında yatan nedenler ve aldatma çeşitlerine değinen Baran, "Son yıllarda eşler arası aldatma olaylarının eskiye oranla daha çoğaldığını söyleyebiliriz.
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Bu durumun nedenleri arasında iş hayatına giren kadının güçlenmesi, güç kazanması, erkeğe karşı çıkabilme gücünün artması, erkeğin karşı cinse ulaşabilmesinin kolaylaşması, erkeğin hormonsal kontrolünü azaltması, toplumda aldatma sıfatının sadece kadına yakıştırılması erkeğin eşine sadakatsizliğin aldatma olarak nitelendirilmemesi gibi nedenleri sayabiliriz.
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Bunun yanında, ilişkinin sıradan bir hale gelmesi, ilişkiye verilen değerin azalması, ilişki alanının insanların sahip olma arzusuna dönüşmesi nedeniyle aldatmalarda da artış oldu" bilgilerini verdi.
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Kendini daha yüksek gören, eşinden üstün olduğunu düşünen veya çevresindekiler tarafından böyle olduğu söylenilen kişilerin, kendilerini aldatmaya daha yakın gördüklerini belirten Baran, "Aynı zamanda bağımlı kişilerde aldatma çok fazla görülür.
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İlişkilerindeki sorunları çözemeyen ve bağlandığı insandan kopamayan insanlar sorunlarından dolayı aldatmaya yönelirler. Ayrıca yalnız kalma ve özgüven korkusu da var olan ilişkinin bitirilememesini ve aldatmayı beraberinde getirir" ifadesini kullandı.
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ALDATMANIN EN POPÜLER ŞEKLİ SANAL ALDATMA
Psikiyatrist Baran, son yıllarda en popüler aldatma şeklinin sanal duygusallık ve sanal cinsellik içeren sanal aldatma olduğunu belirtti.
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Duygusal aldatmanın ağırlıklı olarak çatışma içindeki bireyin psikolojisini yansıttığını bildiren Baran, uzaklık, merak, ilişkisinde mutsuzluk, hayranlık ve heyecan arayışı gibi etmenlerin duygusal aldatmayı doğurduğu bilgisini verdi.
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Baran, cinsel aldatmaya ilişkin, "Kişi eşiyle cinselliği üst düzeyde yaşasa bile aldatabiliyor. Büyük oranda erkeklerde görülür.
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Toplumumuzda erkekliğin bir güç simgesi olarak ifade edilmesi, erkeklerin ise her zaman en iyisini ve en güzelini elde etme hırsı, kişinin eşiyle yaşadığı problemler, evlilikteki çatışmalar ve huzursuzluklardan dolayı cinsel aktivitenin kalitesinin düşük olması bu tür aldatmaları doğuruyor" ifadelerini kullandı.
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Kabul edilmek, beğenilmek, onaylanmak, güvenmek ve sevilmek gibi insanların sosyal anlamda temel ihtiyaçları olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti: "Kişi kendini mutsuz, önemsiz, değersiz hissettiğinde bu insani ihtiyaçlarını karşılamak için çareler arar, başka birinin ona değer vermesi kendisini mutlu hissettirir.
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Özellikle depresyonda olan erkek ve kadınların kendilerini değersiz hissettiklerinde ona değer veren mutlu hissettiren biri olduğu zaman kişi aldatmaya sürüklenebilir.
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Erkekler, kadınların hamilelik, doğum sonrasında beklediği ilgi ve cinselliği bulamayınca aldatabilir. Aldatan kişi yakalanmadığı sürece bunu sürdürür, sonuçlarını hep düşünür.
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Genelde aldatma sonrası vicdani rahatsızlık oluşur suçluluk duygusu ortaya çıkar. Bazen kişi kendini daha iyi hissetmek için eşinin veya sevgilisinin hatalarını arar. Sanki bedelini ödetmiş düşüncesiyle o hata yaptıkça kişi kendisini daha iyi hisseder.
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Aldatmalarda kişi aldatmanın nedenini kendisi dışında başka nedenlere dayandırdıkça kendisini daha iyi hissedeceği için, devamlı eşinin veya partnerinin hatalarını görmek ister. Aksi takdirde eşinin mükemmel olması, aldatanın vicdani rahatsızlığını daha da artırır.
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Aldatan kişi, eşi kendisine iyi davrandıkça kendini daha kötü hissedebilir ve bu durumda yaşadığı huzursuzluktan dolayı ayrılmak isteyebilir.
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Öte yandan cinsel reddediliş, her zaman alttan alma pasiflik durumu, ilişkiden artık haz alamama durumu, aldatan anne-babaya tanık olmak, sevmeden evlenmek, mantık evliliği, farklı kişilik yapıları, yüksek beklentiler, hayal kırıklıkları, otorite savaşı, bağımlı narsist kişilik, ilgisiz sorumsuz eş benzeri sebepler de aldatmanın nedenlerindendir."