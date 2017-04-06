"Sorunları çözemeyen insanlar aldatmaya yönelir"

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Baran, yaptığı açıklamada, bazı kişilere göre, sevgililerinin ya da eşlerinin başka kişilere bakmasının ya da başka insanları düşünmesinin aldatma iken, bazı kişilere göre ise sadece cinsel ilişkide bulunmasının aldatma olarak tanımlandığını bildirdi.