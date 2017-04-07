Sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler!

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Bugün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü... Sağlıklı ve uzun bir ömür herkesin en büyük dileği. Ama bunun için çaba göstermek gerekiyor. Günlük hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle hastalıklardan korunup sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür yaşamanız mümkün.