Parkinson hastalarına özel egzersiz videosu hazırlandı!

11 Nisan tüm dünyada Parkinson Hastalığı günü olarak bilinmektedir. Bu yıl Parkinson Hastalığının tanımlanmasının 200. yılı olması nedeni ile ayrıca önem taşımaktadır.

“PARKİNSON TEDAVİSİNDE DÜZENLİ EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ”

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Genel Sekreteri ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Doğu, Parkinson hastalığının yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığı olduğunu belirterek, “Hareketlerde yavaşlama ile kendini gösteren hastalığın tedavisinde ilaçların düzenli kullanımı kadar önemli bir unsurda düzenli egzersiz yapmaktır” dedi.

Egzersizin herkes için sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Doğu, şunları söyledi: “Parkinson hastaları için egzersiz sadece sağlıklı yaşamın bir parçası değil, denge, hareketlilik ve günlük yaşam aktiviteleri için hayati önem taşır. Egzersiz iki yönde yarar gösterir. Birincisi Parkinson belirtilerinin bir kısmını düzeltebilir. Araştırmalar egzersizin yürüme, denge, titreme, esneklik güç ve motor koordinasyonu iyileştirebildiğini göstermektedir. İkincisi ise hastalığın ilerlemesini engelleyebilme özelliğine sahiptir. Hareketlerin daha iyi hale gelmesi düşme riskini azaltır. Düzenli bir egzersiz programı ise hareketlerin daha iyi olmasını sağlar. Birçok araştırma düzenli egzersiz yapan bireylerin beyinlerinde yaşlanmaya ilişkin değişikliklerin daha az olduğunu göstermiştir.”