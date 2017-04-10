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SAĞLIK

Günde bir saat sosyal medya, mutluluğu azaltıyor!

Sosyal medyada daha fazla vakit geçiren çocuklar genel olarak daha mutsuz iken arkadaşlıkları konusunda daha mutlular...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:42:36 Güncelleme: 12:50:34

Sosyal medyada daha fazla vakit geçiren çocuklar, daha az geçiren akranlarına göre dersleri, okulları, görünüşleri, aileleri ve genel olarak hayatları hakkında daha mutsuz olurken arkadaşlıkları konusunda daha mutlu hissediyorlar.



BBC Türkçe'nin İngiliz The Times gazetesi kaynaklı haberine göre; sosyal medyada bir saat vakit geçirmek, çocukların hayatlarıyla ilgili "tamamen mutlu" hissetme ihtimalini yüzde 14 oranında azaltıyor.

Sheffiel Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmanın sonuçları Kraliyet Ekonomik Topluluğu ile paylaşılacak.

FAYDALI BULAN DA VAR ÇÜNKÜ...

Gençlerin sosyal medyada geçirdiği vaktin alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklara başlama ihtimalini azalttığı gerekçesiyle bunu destekleyenler olduğu gibi sosyal medyanın gençlerin akıl sağlığına zarar verdiğini düşünenler de var.

Bazı araştırmalara göre sosyal medya kullanımı özellikle kız çocuklarının görünüşleriyle ilgili mutsuz olmasına yol açıyor.

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