Balık yedikten sonra süt içen Mehmet Serhat Gökçe hayatını kaybetti!

Şirintepe Mahallesi’nde okunah Eskişehir’deki Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Mehmet Serhat Gökçe, iddiaya göre evde balık yedikten sonra üzerine kakaolu süt içti.
Rahatsızlanan Mehmet Serhat Gökçe ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökçe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak öldü. Mehmet Serhat Gökçe’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği kaydedildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER