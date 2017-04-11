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Miray Akbaşlı
SAĞLIK

Miray bebek imkansızı başardı!

Miray Akbaşlı, 7 aylık doğdu, iki beyin kanaması, 1 akciğer kanaması geçirdi, körlük riski atlattı, sonunda sağlığına kavuştu

11 Nisan 2017 Salı, 08:45:26 Güncelleme: 08:53:23 İHA

Denizli'de 29 haftalık dünyaya gelen Miray bebek, 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

Denizli'de Miray Akbaşlı'nın, 29 haftalık doğmasından kaynaklanan sağlık sorunları ve doğumun ardından yakalandığı enfeksiyon sebebiyle özel bir hastaneye nakil edildi. 7 aylıkken 900 gram olarak dünyaya gelen Miray bebek, doğumunun ardından 2 ay süreyle Hastanenin yoğun bakımda tutularak hayata sarıldı.

29 HAFTALIK DOĞDU

Yoğun bakımda olduğu süre içerisinde, akciğer kanaması geçiren ve 2 kez beyin kanaması atlatan Miray bebek bu süre zarfında sürekli nöbet geçirdi ve körlük riski atlattı. Miray Bebek Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ndeki doktor ve hemşirelerin özverili bakımı sayesinde sağlığına kavuştu. Hastaneye getirilmesinin ardından Miray bebek ile bire bir ilgilenen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimi Uzm. Dr. Mehmet Oğuz Ören, "29 haftalık prematüre bebeğimizi burada 2 ay süresince misafir ettik ve solunum cihazı ile takip ettik. Akciğer kanaması ve beyin kanaması geçirdiği süre içerisinde hepimiz çok endişeliydik ama onu hayata döndürebilmek için elimizden geleni yaptık ve çabalarımız karşılıksız kalmadı, burada yoğun bakımda tutulduğu süre içerisinde 3 kez gözden 1 kez kasık bölgesindeki fıtıktan operasyon geçirdi ama Miray bebek çok güçlü bir şekilde bütün operasyonlara direndi. Çok zorlu bir süreçti ancak Miray bebeğimizi sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

90 SEANS FİZİK TEDAVİ ALDIKTAN SONRA KOŞMAYA BAŞLADI

Miray Akbaşlı'nın hayati sağlık sorunlarını atlatmasının ardından fiziki gelişimini takip altına alan ve uyguladıkları fizik tedavi seansları ile bebeğin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan Uzman Fizyoterapist Miray Didem Ata ise, "Şu an 1,5 yaşında olan ve sağlıklı bir bebek olarak bize gülümseyen Miray bebek, burada 90 seans fizik tedavi gördü ve fizik tedavi ekibimiz tarafından çok sevildi. Bizim için çok kıymetli bir bebek olan Miray bebeği şu an koşup oynarken görmek çok mutlu verici bir olay. Bu tatlı hastamıza ailesi ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyoruz."

BEBEKLERİNE DOKTORLARININ İSMİNİ VERDİLER

Uzman fizyoterapist Miray Didem Ata'nın emeklerine teşekkür etmek amacıyla bebeklerine Miray ismini verdiklerini söyleyen anne Fatma Akbaşlı, "Bize bebeğimizi sağlıkla teslim ettikleri için başta çocuk doktorumuz Mehmet Oğuz Ören ve fizyoterapistimiz Miray hanım olmak üzere bütün Hastane ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah sağlıklı ömür versin. Ne güzel duygular bunlar böyle.İşinin hakkını veren herkese selamlar....
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