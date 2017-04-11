Dermatoloji Uzmanı Dr. Engin Kocabaş, aşırı terlemenin önüne botoks tedavisi ile geçilebileceğini ifade ederek, "Koltuk altına enjekte edilen botulinum toksin, ter bezlerine ulaşan sinirlerin çalışmasını geçici süre bloke ederek ter üretimini engellemektedir. Hastaların yüzde 93'ünün memnuniyetinin sağlandığı görülmüştür" dedi.

Dr. Engin Kocabaş, özelikle yaz aylarında vücudun bazı noktalarında kötü görüntü oluşturan terleme ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Kocabaş, aşırı terlemenin 100 kişiden göründüğünü ifade ederek, terlemenin genellikle ergenlikte ve sıklıkla 20'li yaşlarda başladığını anlattı. Kocabaş, terlemeden ise botoks tedavisi ile kurtulunabileceğini dile getirdi.

Dr. Engin Kocabaş, "Terleme en sık koltuk altlarında, daha sonra el ve ayaklarda görülmektedir. İkinci form daha nadir görülmekle beraber tüm vücutta yaygın olabilmektedir. Bu tip terlemeler ise sıklıkla altta yatan başka hastalıkların (hipertiroidi-guatr gibi) olduğu gözlenmiştir. Hiperhidrozu kelime manası olarak aşır terleme demektir. Bu da el, ayak, göğüs veya koltuk altının (vücudun etkilenen yerine bağlı olarak) sürekli olarak ıslak olması demektir. Terleme, normal ter ve ısı kaybının olduğu durumlarda hem kadın hem de erkeklerde sosyal yaşamı etkileyebilecek ölçüde rahatsızlık oluşturmaktadır. Koltuk altı, el ve ayaklarda yoğunlaşan ve tıp dilinde hiperhidrozis olarak adlandırılan terleme hastalığına karşı botulinum (botoks) toksin son yıllarda oldukça fazla kullanım alanı bulmuştur. Terlemenin yoğun olduğu bölgelerden biri olan koltuk altına enjekte edilen botulinum toksin, ter bezlerine ulaşan sinirlerin çalışmasını geçici süre bloke ederek ter üretimini engellemektedir" dedi.

TERLEMEDE YÜZDE 83 AZALMA SAĞLANDI

Tedavisi hakkında bilgi veren Kocabaş, şöyle devam etti: "Terleme problemine yönelik uygulama yapılan bölgeler avuç içi, ayak tabanı ve koltuk altı bölgeleridir. Bazı durumlarda hafif ağrı olabileceği için uygulama öncesi anestezi özelliği olan bir krem sürülerek bölge uyuşturulur. Uyuşma işleminden sonra terleme alanı tespit edilir, bu bölge yaklaşık 1 santim aralıklar ile işaretlenir ve deri içine çok küçük doz ve aralıklar ile ilaç verilir. İlaç, yalnızca enjekte edilen bölgede etkilidir genel dolaşıma karışmaz. Uygulamadan sonra iki hafta içinde beklenilen etki başlar. Botulinumtoksin'in etkisi genellikle ortalama 4 ile 6 ay sürer, etki geçmeye başladığında ikinci uygulama yapılır. Kişiye bağlı olarak ter bezlerinden aşırı ter salgılanmasını belirli bir süreliğine durdurmak ve böylece özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde karşılaşılan bu problem giderilebilmektedir. Botulinum toksin uygulaması sonrası terlemede yüzde 83 azalma ve hastaların yüzde 93 ünün memnuniyetinin sağlandığı görülmüştür. Botulinum toksin kanıtlanmış bir güvenlik profiline sahiptir. Botulinumtoksin'in hiperhidroz tedavisi için kullanımı en çok özel eğitim almış ve işlem deneyimine sahip bir hekim tarafından yapıldığında etkilidir."