Kadıköylülere kalp muayenesi ücretsiz!

Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşıyor. Her yıl 20 milyona yakın insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve bu ölümlerin önemli bir bölümü hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almamak ve gerekli tedavileri yaptırmamaktan kaynaklanıyor. Kadıköy Belediyesi bu konuda ilçe halkına Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde ücretsiz kardiyoloji muayenesi desteği veriyor. Kadıköy Kuyubaşı’nda bulunan Kardiyoloji Kliniği’nde EKG, efor, EKG, ekokardiyografi, ritim ve tansiyon holter hizmetleri sunuluyor.

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