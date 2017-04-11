Kadıköylülere kalp muayenesi ücretsiz!

SAĞLIK HABERLERİ
11 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?
Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Kalp muayenesi
SAĞLIK

Kadıköylülere kalp muayenesi ücretsiz!

Kadıköy Belediyesi bu konuda ilçe halkına Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde ücretsiz kardiyoloji muayenesi desteği veriyor

11 Nisan 2017 Salı, 09:39:46 Güncelleme: 09:42:40

Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşıyor. Her yıl 20 milyona yakın insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve bu ölümlerin önemli bir bölümü hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almamak ve gerekli tedavileri yaptırmamaktan kaynaklanıyor. Kadıköy Belediyesi bu konuda ilçe halkına Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde ücretsiz kardiyoloji muayenesi desteği veriyor. Kadıköy Kuyubaşı’nda bulunan Kardiyoloji Kliniği’nde EKG, efor, EKG, ekokardiyografi, ritim ve tansiyon holter hizmetleri sunuluyor.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
SAĞLIK

İşte kadınlar ile erkekler arasındaki mucizevi ...
Botoks terlemeyi önler mi?
SAĞLIK

Aşırı terlemeye son!
Miray bebek imkansızı başardı!
SAĞLIK

29 haftalık doğdu! İki beyin kanaması, bir akciğer ...
Diş hassasiyeti nasıl geçer?
SAĞLIK

Diş hassasiyeti nasıl geçer?
Kulağından dev böcek çıkardılar!
SAĞLIK

Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!
Kanserle mücadelede akıllı ilaç dönemi!
SAĞLIK

Kanserle mücadelede akıllı ilaç dönemi!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
SAĞLIK

İŞTE KADINLAR İLE ERKEKLER ARASINDAKİ MUCİZEVİ FARKLAR!
3 boyutlu burun ameliyatı canlı bağlantıyla yapıldı
SAĞLIK

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLERİNİ İLK KEZ CANLI YAYINLADILAR!
Miray bebek imkansızı başardı!
SAĞLIK

29 HAFTALIK DOĞDU! İKİ BEYİN KANAMASI, BİR AKCİĞER KANAMASI GEÇİRDİ!

Kadıköylülere kalp muayenesi ücretsiz!
SAĞLIK

KALP MUAYENESİ ÜCRETSİZ!
Kalbe ilaç: Egzersiz, beslenme, yönetilebilir stres
SAĞLIK

EN İYİ İLAÇ: EGZERSİZ, BESLENME, YÖNETİLEBİLİR STRES
Yoğurttaki katkı maddesi tartışması giderek büyüyor!
SAĞLIK

YOĞURTTAKİ KATKI MADDESİ TARTIŞMASI İYİCE ALEVLENDİ!