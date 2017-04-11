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Op. Dr. Merve Biçer, medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çekerek, "Şeker yükleme testi olmadığı takdirde erken doğum ve iri bebek riski ile sezaryen oranları artıyor" dedi

11 Nisan 2017 Salı, 14:47:19 Güncelleme: 14:59:38

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının şeker yükleme testini önerdiğini kaydeden Op. Dr. Merve Biçer, medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çekerek, "Şeker yükleme testi olmadığı takdirde erken doğum ve iri bebek riski ile sezaryen oranları artıyor" dedi.

"GEBELİĞİN 24-28 HAFTASINDA ŞEKER YÜKLEME TESTİ ÖNERİYORUZ"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Biçer, gebelikte olan şeker hastalığının belirlenmesi için 24 ve 28 haftalarda glikoz yüklemesiyle yapılan şeker yükleme testinin anne ve bebek sağlığına olumlu katkı yaptığını söyledi. Merve Biçer, anne adaylarının ilk olarak gebelik, kan şekerini ve hemoglobin seviyesine baktıklarını ifade ederek, "Bu değerler normalse rutin şeker taraması ile ilgili bir şey önermiyoruz. Gebeliğin 24-28 haftasında şeker yükleme testi öneriyoruz. Bunda da ilgili amacımız gestasyonel diyabetine ait risk grubu hastaları saptayabilmek. Çünkü bu hastaları saptayamazsak, oluşabilecek anne ve bebek risklerini önleyemiyoruz ve çözüm üretemiyoruz" dedi.

Op. Dr. Merve Biçer, "Yapılan test sırasında anne adayına önce 50 gram glikoz içirilir. Bir saat sonra kanda glikoz seviyesi kontrol edilir. Kandaki glikozun yüksek çıkması halinde 3 saat sürecek yüklemenin ardından, anne adayının gebelik şekeri olup olmadığı kesin olarak belirlenir. Anne adayına yapılacak şeker yükleme testi sonrasında aşırı fiziksel aktivitenin yapılmaması ve bu süreçte herhangi bir şey yenmemesi gerekir. Bunlar şeker yükleme testinin doğru sonuç vermesi açısından önemlidir. Kan şekeri normalse sıkıntı yok, risk ortaya çıkmıyor. Kan şekeri yüksek ise hastalarda insülin tedavisine geçiliyor" şeklinde konuştu.

"BİZ HER ZAMAN YAŞANABİLECEK İHTİMALLERİ ANLATIRIZ"

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının şeker yüklemesini önerdiğini kaydeden Op. Dr. Merve Biçer, şöyle devam etti:

"Hastanın daha önceden tekrarlayan düşükleri, iri bebek doğurması, rahim içinde bebek kaybı, ailede diyabet öyküsü ve obezite varsa bu hastalara ilk anda gebelik şeker testini gebelik başında öneriyoruz. Yoksa kan şekerine ve son 3 aylık kan şekeri parametresine bakıyoruz. Hastalara bu testi önermemiz tamamen doğru. Ancak son karar aileye aittir. Biz her zaman yaşanabilecek ihtimalleri anlatırız. Şeker hastalığının gebelikten önce var olması ya da gebelik döneminde ortaya çıkması, anne adayı ve bebek için bazı risklerin oluşmasını sağlar. Şeker hastalığı olan gebelerde bu süreçte kan şekeri seviyelerinin ne kadar düzenli olması sağlanırsa, diyabet yüzünden oluşacak riskler azaltılır. Şeker yükleme testi olmadığı takdirde erken doğum ve iri bebek riski ile sezaryen oranları artıyor. Bebeğin rahimde kaybedilmesi ve gelişme geriliği oranı artarken bu şekilde doğan bebeklerin gelecekte Tip2 diyabet riski daha yüksek oluyor. Medyadaki bilgi kirliliği insanları rahatsız ediyor. Bu nedenle hassas davranılmalı."

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