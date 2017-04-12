Profesörden müfredata "beslenme" önerisi!

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu özellikle çocukluk çağındaki obezitenin tehlikeli boyuta erişmemesi için beslenmenin müfredata dahil edilmesini istedi. Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Beslenme bir ders olarak haftada bir saat çocukların eğitim programına girmesi lazım" dedi.

Zengin menüler, fast food alışkanlıkları, zorla bitirilmesi istenilen tabaklar ve genetik faktörler. Sayılan tüm unsurlar çağın en korkutucu hastalıklarından biri olan obezitenin yükselen çıtasındaki başlıca sebepleri olarak görülüyor. Prof. Elmacıoğlu özellikle çocukluk çağında obezitenin önlenebilmesi ve gelecek yıllarda kronik hastalıklarla karşı karşıya kalınmaması için neler yapılması gerektiğine anlatı.



ANNE SÜTÜ EN ÖNEMLİ KALKAN

Anne sütünün yaşam boyu çocuğu obeziteden koruyacak önemli kalkan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Bugün dünyada en kıymetli şey çocukluk çağında obeziteden korunma eşittir anne sütü almak demektir. Anne süttü alan çocuklarda obezite görülme sıklığı çok daha az olduğunu bilimsel yayınlar ortaya koymuştur" dedi.



"DANIŞMAN DİYETİSYEN" VE "BESLENME DERSİ"

Okulların beslenme dostu kriterini yakalamış olması gerekliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Hatta benim hayalim mutlaka okullarda ilkokullarda, orta öğretimlerde besleneme danışmanlarının varolması gerekiyor. Çünkü çocuklar her daim beslenme konusunda bir şeyler sormak istiyor. Öğretmenler yoğun çalışıyorlar, öğretmenlerin de beslenme konusunda yüzde 100 doğru bilgiye sahip olmalarını beklemek haksızlık olur. Dolaysıyla ben okullarda danışman diyetisyenin olması çocukluk çağın beslenmesinde önemli bilgi kaynağı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Prof. Elmacıoğlu ayrıca MEB'in müfredata beslenme konusunu ders olarak dahil etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Çocuğun büyümesi, gelişmesi, iyi bir spor yapabilmesi, aktif olabilmesi, yeni düşünce ve bilgi üretebilmesi adına beslenmenin önemini onlara anlatmamız lazım. Onlara beslenmeyi anlatmak içinde beslenmenin gerçekten bir ders olarak, hiç olmazsa hafta bir saat çocukların eğitim programına girmesi lazım."



ANADOLU MUTFAĞINA DÖNME ÇAĞRISI

Ebeveynlerin kendileri ve çocukları için öğün konusunda hassas davranması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, şunları söyledi: "Sabahları ebeveynler, çocuklarını kahvaltı yaptırıp okula yollamalı hatta bu sadece çocuklar için değil çalışan anne ve babanın da kahvaltı ederek evlerinden çıkması lazım. Öğlen yemeklerini geçiştirmemek lazım. Ayak üstü beslenme modeli belki günümüzde ucuz ve doğru seçerseniz ihtiyacı karşılıyor ama yine akşamları Anadolu geleneğinde olan sofra modelimizi kurmamız lazım."