Kanseri tespit eden sakız üretildi!

Bir biyoteknoloji şirketi, kanseri tespit eden bir sakız geliştirdi. Buna göre; Vücutta her bir kanser tipine özgü uçucu organik bileşikler üretilir. Sakız da, bileşikleri yakalar ve daha sonra farklı tipteki kanserler için analiz edilir.

15 DAKİKA ÇİĞNEDİKTEN SONRA...

Daily Mail'de yer alan habere göre; uzmanlar, kanseri tespit edebilen sakızın kan testleri, idrar numuneleri ve biyopsilerin sonunu getirebileceğini açıkladı.

Sakızın genelde sakinleştirdiği bilinir ancak bir biyoteknoloji şirketi, bu durumu bir adım daha öteye taşıyarak kişinin kanser olup olmadığını belirleyebilen bir sakızı geliştirdi.

Çiğneme sırasında, kişinin tükürüğünde bazı kanser türleri tarafından salınan 'uçucu' kimyasal bileşikler sakız tarafından emilir. 15 dakika çiğnendikten sonra sakız, spesifik kimyasalları içerip içermediği belirlenmek için analiz edilir.



Şimdiye kadar, bilim insanları, pankreas kanseri, akciğer kanseri ve meme kanserini tespit edebilen farklı sakız türleri geliştirdiler.

HER HASTALIK FARKLI KİMYASAL ÜRETİYOR

Araştırmacılar, eğer başarılı olursa, bu sakızın kan testleri, idrar örnekleri ve biyopsilerin sona ermesi anlamına gelebileceğini söyledi.

Doktorlar sakızın içinde hangi bileşiklerin bulunduğunu belirleyerek hastada hangi kanser türünün bulunduğunu söyleyebilecekler. Teknik olarak, sakız uçucu maddeleri yoğunlaştırıyor. Her hastalık nefeste farklı kimyasalları meydana getiriyor.

Ayrıca sakızın ağızda uzun bir süre kaldığını ve teste dayanacak kadar dayanıklı olduğu belirtildi.

Hastalar sakızı sadece 15 dakika kadar çiğnemek zorundaydı ancak şimdi sakızın farklı türleri çıktı. Bunlar ise pankreas kanseri, akciğer kanseri ve meme kanserini tespit edebilir.