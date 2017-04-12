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SAĞLIK

"Bahar alerjilerinin etkisi vazelinle azaltılabilir"

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selvi, bahar alerjileri olanların dışarı çıkmadan önce burun kanatlarına ve dudak üstüne vazelin sürmelerinin de birçok başka önlem ile birlikte alerjiyi hafifletmeleri için yardımcı olabileceğini belirtti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:34:18 Güncelleme: 17:38:35 DHA

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selvi, bahar alerjileri olanların dışarı çıkmadan önce burun kanatlarına ve dudak üstüne vazelin sürmelerinin de birçok başka önlem ile birlikte alerjiyi hafifletmeleri için yardımcı olabileceğini belirtti.

HAVA KİRLİLİĞİ BAHAR ALERJİLERİNİ ARTTIRIYOR

Bahar alerjilerinin en sık görülen alerjilerden olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Selvi belirtileri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Belirtilerde en çok burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözlerde sulanma, batma, peş peşe hapşırık, geniz akıntısı görülüyor. Bazen de alt solunum yoluna ait şikayetler görülebilir. Göğsümüzde hırlama, ötme hissi, öksürük, nefes darlığı en çok gördüğümüz şikayetler arasında. Teknoloji ilerledikçe alerji çeşitliğinin, sıklığının arttığı, hatta kırsal hayat ile kent yaşamı arasında da farklılıklar olduğu biliniyor. Hava kirliliği, yaşadığımız ve çalıştığımız ortamlar ideal ortamlar olmaktan uzak olduğundan dolayı bu tür alerjenlere maruz kalma riskimiz artmasından dolayı böyle şikayetler daha çok oluyor."

"ÜLKEMİZDE HAVA KİRLİLİĞİ AVRUPA ÜLKELERİNDEN DAHA FAZLA"

Hava kirliliğinin de alerjilerin artmasına neden olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Selvi, "Ülkemizde hala birim hacimdeki partikül sayısı diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek özellikle büyük kentlerde trafik var, sanayii bölgelerinde bunların hepsi hava kirliliğine etken. Bunlar da özellikle alerjiye yatkın insanlara olumsuz etkileri oluyor." dedi.

"BURUN KANATLARINA VE DUDAK ÜSTÜNE VAZELİN SÜRÜN"

Bahar alerjisi olanların dışarıda giydikleri kıyafetlerini eve girer girmez çıkarıp, uzun vakit geçirdikleri yerden uzak bir yerde tutmalarının faydalı olacağını belirten Selvi, ayrıca şu tavsiyeleri verdi:

"Hassas insanlar çalıştıkları ya da yaşadıkları ortamı ufak değişiklikler yaparak kendilerine uygun hale getirebilirler. Özellikle bahar alerjilerine yönelik söyleyecek olursak polen miktarı sabah saatlerinde daha yoğun olur, öğleden sonra daha düşük olur. Eğer dışarıda bir işimiz varsa sabah saatlerinden ziyade, öğleden sonra dışarı çıkmak, çamaşırlarımızı mümkünse dışarıda kurutmamak, eğer dışarıda kurutuyorsak sabah saatlerinde değil öğleden sonra saatlerinde kurutmak önemli. Çünkü bütün havadaki polenler elbiselerimize yapışır. Dışarıdan geldiğimizde elbiselerimizi uzun zaman geçirdiğimiz yerden daha uzak bir yerde çıkartıp elimizi yüzümüzü güzel yıkayıp, hatta kısa bir duş alıp ondan sonra işlerimize devam etmek. Dışarı çıkarken bıyık bölgesine, burun kanatlarına vazelin sürebiliriz. Bir de ev hayvanlarını uzun süre geçirdiğimiz yerlerden uzak tutmakta fayda var. Bahar alerjilerindeki esas neden polen. Polenler, bitkilerin üremek için kullandığı havaya karışabilen alerjenler. Zaten havaya karışabilen, rüzgarla taşınabilen polenler alerji yapıyor. Diğer polenleri böcekler taşıyor. Bu polenler de rüzgarla çok uzaklara taşınabiliyor. Kent çevresindeki veya kent içindeki ağaçlardan bitkilerden kaynaklanan polenler bu mevsimde yoğun olarak havaya karışıyor."

"TEDAVİ İÇİN AŞI DA YAPILIYOR"

Bahar alerjilerine karşı aşı da yapılabildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Selvi, "Tedavide kullandığımız ilaçlar var. Zaten hastalığın ana nedenlerinden bir tanesi bağışıklık sisteminin zayıflaması değil aksine hiperaktivitesi diyebiliriz. Bu tür şeylere karşı aşırı tepki gösteriyor olması diyebiliriz. Bağışıklık sistemini düzenleyen antihistaminik ilaçlar kullanıyoruz. Bir de aşı tedavisi var ama bu daha çok bir ya da iki şeye karşı kullandığımız zaman verim aldığımız bir yöntem. Ama dönemsel olduğu için ilaçla tedavi daha çok tercih ettiğimiz bir yöntem." dedi.

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