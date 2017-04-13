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Yo-yo diyeti
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Yo-yo diyeti nedir? Yo-yo diyeti kalp krizine neden olur mu?

Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, Yo-Yo adı verilen ani kilo vermeye ve almaya neden olan diyetin kalp krizi riskini artırdığını söyledi

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:49:51 Güncelleme: 12:05:08

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, Yo-Yo adı verilen ani kilo vermeye ve almaya neden olan diyetin kalp krizi riskini artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Sezgin, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yapılan çalışmaların kalp hastalıklarının yüzde 90'ının herhangi bir ilaç veya tedavi başlanmadan sadece yaşam tarzı değişikliğiyle önlenebildiğini vurguladı. Yapılan anjiyoplasti denilen balon stentler ya da Bay-pass tedavilerinin hastalığın temelini değil sonuçlarını tedavi ettiğini belirten Prof. Dr. Sezgin, "En rahat, konforlu ve en ucuz yöntem esasında hastalığın olmamasını sağlamaktır" dedi.

Yapılan bir çalışmada kalp hastalarının yüzde 90'ını kapsayan 9 ana faktörün ortaya çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Sezgin, "Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi yağ oranlarının yüksek olması bir diğeri yüksek kan basıncı yani hipertansiyon, diğeri diyabet dediğimiz hastalık olması. Bununla birlikte hareketsizlik, az sebze ve meyve tüketimi, alkolün aşırı derecede alınması ve sigara kullanımı çok önemli bir faktör. Psiko-sosyal faktörler ve en son olarak da düzenli egzersiz yapmamak. Bu damar hastalıklarına yol açan en büyük faktörlerden birisidir" diye konuştu.

KİLO DEĞİŞİKLİKLERİ RİSK FAKTÖRÜ

Prof. Dr. Sezgin, yapılan bir çalışmada kilo dalgalanmalarının da esasında riskli olduğunu ortaya çıkardığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Yeni bir çalışma, aşırı kilo verip aşırı kilo almanın da esasında kalp sağlığı açısından zararlı olduğunu ortaya çıkardı. Kilo değişikliklerinin aynı zamanda diyabet için de önemli bir risk faktörü olduğu görüldü. O yüzden, kilo vereceksek sabırlı, düzenli ve istikrarlı olarak kilo vermemiz lazım."

Prof. Dr. Sezgin, Yo-Yo adı verilen ani kilo vermeye ve almaya neden olan diyetin sağlık açısından zararlı olduğuna işaret ederek, "Yapılan çalışmalarda bu diyetlerin kalp krizini arttırdığı, özellikle yağlar ve şeker üzerinde büyük etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. O yüzden de yapılan yaklaşık 5 yıllık takipte bu kilo değişiklileri önemli bir risk faktörü olarak saptanmıştır. Yalnız bu çalışmada bir ayrıntı önemli. Örneğin, sağlıklı ve kilosu az olan insanlarda bu kilo alıp vermeler kişiyi çok fazla etkilemiyor ve sonuçları da çok kötü değil. Ama başlangıçta kilolu olan bir kişide ani kilo verip ani kilo almak daha kötü sonuçlara neden oluyor. O yüzden kilolu bir kişinin spora başlarken, kilo vermeye devam ederken bunun istikrarlı ve düzenli olması önemli. Sadece sağlıklı ve fazla kilosu olmayan bir insanda bu değişiklikler fazla önemli sonuçlara yol açmasa da aşırı kilolu olan bir kişinin ani kilo verip alması kötü sonuçlar doğuruyor."

YO-YO DİYETLERİ

Diyetler genelde belirli bir süre uygulanabilen, dayanması güç, lezzetsiz, kısmen de aç bırakan bir beslenme planı sunuyor. Bu planlar bırakıldıktan sonra da verilen kilolar fazlasıyla geri alınıyor. Ayrıca diyet programlarının neredeyse tamamı sizi "kilo vermeye" odaklıyor. Verilen kiloları korumaya yönelik öneriler pek önemsenmiyor. Neticede hangisi olursa olsun, o diyet bırakılınca verilen kilolar geri alınabiliyor.

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