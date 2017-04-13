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YGS Nurgül Tuna
SAĞLIK

Karnı guruldayan genç kız YGS'ye özel sınıfta girdi

Karın guruldaması yüzünden psikolojik tedavi gören 17 yaşındaki Nurgül Tuna, "Gittiğim doktorların hepsi bana 'sende bir şey yok' diyorlar. Ama karın guruldamam geçmedi. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum" dedi

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:58:38 Güncelleme: 14:17:20 İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde sürekli karnı guruldayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna, yaklaşık 20 doktor ve hastane gezmesine rağmen rahatsızlığına çare bulamadı.

YGS'ye tek kişilik özel sınıfta giren Tuna, psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Genç kızı muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Soylu ise, "Hiç böyle bir vakaya rastlamadık. Bu çok nadir görülen bir şey. Bugüne kadar hiç böyle bir rahatsızlık görmedik" dedi.



Silifke'de okuyan Nurgül Tuna, karnının sürekli guruldamasından duyduğu rahatsızlıkla yaşama küstü. Üç yıl önce başlayan karın guruldamasında yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmak için yaklaşık 20 doktor ve hastane gezerek çeşitli tetkiklerden geçen genç kız, derdine çare bulamadı. Hiçbir doktorun teşhis koyamadığı Nurgül Tuna artık karın guruldaması yüzünden hiçbir şey yapamadığını söyledi.



"DOKTORLAR TEŞHİS KOYAMADI"

Rahatsızlığına bir tanı konulamadığını belirten Nurgül Tuna, "Üç yıl önce birdenbire karnımda bir guruldanmalar başladı. Önce önemsemedim. Daha sonra bu karın guruldamaları artınca doktora gitmeye karar verdik. Önce Silifke, sonra Mersin, Adana ve Ankara'da devlet hastanelerine, ismini hatırlayamadığım bir çok özel hastaneye gittik. Her gittiğimiz hastane çeşitli tetkikler yaptırdı. Ancak hiçbir doktor hastalığıma bir tanı bir teşhis koyamadı. Tanı konulmayınca ilaçta verilmedi. Karın guruldaması yüzünden hayatım mahvoldu. Okulda, derste karnımda inanılmaz ses çıkıyor. Kütüphaneye gidemiyorum. Misafirliğe gidemiyorum. Çarşıya çıkamıyorum. Evde ailemin yanında oturamıyorum. Dengem bozuldu" dedi.

Bir doktorun yaptığı internet araştırmasına göre bu hastalıktan Türkiye'de üç kişide bulunduğunu belirten Nurgül Tuna, "En son muayene olduğum doktorlardan birisi internette araştırma yapmış. Türkiye'de bu hastalık benimle birlikte üç kişide varmış. Ama kimse hiçbir sonuç alamamış. Ağrı ve sızı içerisindeyim. Sanki içimde biri tekme atıyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.



YGS'YE ÖZEL SINIFTA GİRDİ

YGS'ye tek kişilik özel sınıfta girdiğini vurgulayan Tuna, "Sınavlara hazırlanamıyorum. Konsantre olamıyorum. Psikolojik tedavi alıyorum. Sosyal hayatım diye bir şey kalmadı. Herkes benden uzaklaşıyor, kaçıyor. Gittiğim doktorların hepsi bana 'sende bir şey yok' diyorlar. Ama karın guruldamam geçmedi. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Doktorlarımızdan yardım istiyorum. Bana yardım edin" ifadelerini kaydetti.

54 yaşındaki anne Zeynep Tuna, kızının bu durumunun çekilmez bir hal aldığını, kızının biran önce sağlığına kavuşmasını dilediğini söyledi.

55 yaşındaki baba Yaşar Tuna ise kızı için gitmedik doktor bırakmadıklarını ifade ederek, "Ben emekli biriyim. Kızım için bütün maddi imkanlarımı zorladım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Devletimizden kızımın tedavisini yapılmasını istiyorum. Kızım yeter ki bu hastalıktan kurtulsun" dedi.

"BÖYLE BİR VAKAYA RASTLAMADIK"

Genç kızı muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Soylu ise, "Hiç böyle bir vakaya rastlamadık. Bu çok nadir görülen bir şey. Bugüne kadar hiç böyle bir rahatsızlık görmedik. Ama mide ve bağırsakların hareketi ile ilişkili bir durum söz konusu. Hastalıktan çok mide ve bağırsağın çalışmasındaki fizyolojik bir düzensizlikten kaynaklanıyor. Bir üniversite koşullarında araştırılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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