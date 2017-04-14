Bel fıtığının nedenleri ve tedavisi!

SAĞLIK HABERLERİ
14 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Bel fıtığı
SAĞLIK

Bel fıtığının nedenleri ve tedavisi!

Op. Dr. Ömer Sanrı, bel fıtığının temel sebebinin yaşam şekli olduğunu vurguladı

14 Nisan 2017 Cuma, 16:25:07 Güncelleme: 16:31:25

Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Ömer Sanrı, bel fıtığının temel sebebinin yaşam şekli olduğunu vurguladı.

Omurga rahatsızlıkları içerisinde en sık karşılaşılan bel fıtığı ve tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Ömer Sanrı, omurga rahatsızlıklarının en önemli sebebinin yaşam şekli olduğuna dikkat çekti. Uzun süre oturmanın veya hareketsiz kalmanın omurga rahatsızlıklarına sebep olabileceğini kaydeden Sanrı, bel fıtığının bilinenin aksine günümüzde memur, emekli ve ev hanımı hastalığı olduğunu belirtti.

Beyin cerrahisinde en sık karşılaştıkları sorunları anlatan Op. Dr. Sanrı, "Her ne kadar ismi beyin cerrahisi de olsa aslında beyin cerrahi pratiğinde en fazla rastgeldiğimiz hastalık grubu bel ağrıları yani bel fıtıklarıdır. Bel fıtıkları da sadece bize özgü değil, insanların yüzde 90'ı ömründe mutlaka bir defa bel ağrısı yaşar. Tabi her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir. Başlangıç şekli budur. Başlangıç belirtileri; bel ağrısı, bacak ağrısı, yürürken bacaklarda uyuşma, özellikle ayakta durmakla, uzun süre oturmakla tetiklenen, belden aşağı topuklarınıza kadar, bacaklarınıza kadar ağrı ve uyuşukluk" dedi.

"HER TİPE GÖRE FARKLI YAKLAŞIM SERGİLEMEK GEREKİR"

Bel fıtığının çeşitli derecelerinin olduğunu belirten Op. Dr. Sanrı, şunları kaydetti: "Başlangıç aşaması bulging dediğimiz daha ikinci derece olan protüzyon, üçüncü ve dördüncü aşamaları olarak ekstrüzyon ve sekestrasyon olmak üzere. İnsan omurgası üzerinden size örnek vereyim. İnsan omurgası vertabralardan, vertabra dediğimiz kemiklerden iki kemik arasından dışı kıkırdağımsı bir doku içi daha jel kıvamında nükleus pulpozus dediğimiz bir dokudan oluşur. Baskı altında, yük altında bu dokunun yerinden taşması. Burada bir temsili bel fıtığı örneği de mevcut. Tabi bunun düzeyi başlangıç, bombeleşmeden tamamen yerinden kaymasına kadar halk arasında 'patlamış' denilen, şu sinirleri baskı altına alan fıtık tipleri mevcuttur. Her tipe göre farklı bir tedavi yaklaşımı sergilemek gerekmektedir. Başlangıç aşaması olan bulging ve protüzyonlarda fizik tedavi metotları, istirahat, fizik tedavinin bu konuda önemli başarı sağladığı birçok metodu var krioterapi, termoterapi, traksiyon gibi, kısa dalga diatermi gibi. Daha üst dereceye varmış yani ekstrüzyon ve sekestrasyon düzeyine gelmiş fıtıklarda artık ameliyat durumu söz konusu."



"ÇAĞ DIŞI TEDAVİ ŞEKİLLERİ GÖRDÜK"

Hastane yerine alternatif tedavi yöntemleri deneyen hastaların durumuna değinen Op. Dr. Sanrı, "Ne yazık ki öyle çok hastamız var. Ne yazık ki öyle sakat kalmış hastamız da var. Kırıkçılar ve diğer metotları uygulayan kişilerin iyi olarak lanse edilen birçok hastası tamamen tesadüfî olarak iyileşen hastalık grubudur. Çünkü bel fıtığının doğası gereği sürekli bir ağrı sebebi değildir. Bir insan bel fıtığında söz gelimi son 5 yılın tamamında ağrı yaşamaz. Spontan düzeldiği, yatıştığı dönemler olur. Muhtemeldir kırıkçılarda, çıkıkçılarda bu tür metotları uygulayan kişiler de bu yünüyle iyileşirler. Bunun dışında da diğer manipülasyonlar, özellikle de bel çektirme, daha önce sosyal medyada görülen asıp sopalama gibi ne yazık ki çağ dışı tedavi şekilleri de gördük. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz çünkü birçok hasta bundan fayda görmediği gibi ani olarak her iki bacağında felç, idrar tutamama gibi çok ciddi sorunlarla da karşılaşıyor. Onları acil ameliyata almak durumunda kalıyoruz. Çoğu da kalıcı kalabiliyor. Bel fıtığı ameliyatı yaklaşık bundan bir 10-15 sene evveline kadar açık cerrahiyle, büyük bir kesiyle yapılmak zorunda kalınıyordu. Bu durumda da hastaların ameliyat sonrası memnuniyeti yeterli düzeyde olmuyordu. Bugün artık mikro cerrahiyle, mikroskop altında çok küçük bir kesi, çok küçük bir kemik çıkarımıyla fıtığı düzeltmek çıkartmak mümkün" ifadelerini kullandı.

"BEL FITIĞI SADECE 'AMELE' HASTALIĞI DEĞİLDİR"

Hastalara uyarılarda bulunan Op. Dr. Sanrı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Yalnız akılda tutulması gereken şey şudur, bel fıtığı kim hangi metotla, nasıl ameliyat ederse etsin tekrarlayabilen bir rahatsızlıktır. Bunun da sebebi kişinin yaşam şeklidir. Yani ne yazık ki toplumsal olarak hem kendi bünyemizi hem kendi çevremizi hoyrat kullanan bir yapıya sahibiz. Bu nedenle de dejeneratif omurga rahatsızlıkları, bel, boyun fıtıkları gibi çok sık rastlanmakta. Bunun en sık sebeplerinden biri kilo almak. Kilomuza dikkat etmiyoruz. Kilo, vücut yükü arttıkça omurgaya, bele binen yük miktarı artmakta bu da dejenerasyonu hızlandıran bir şeydir. Ayrıca uzun süre ayakta beklemek, uzun süre oturarak özellikle anormal vücut postürlerinde, vücut şekillerinde oturmak bel fıtığı yapmakta. Tabi ağır işlerde çalışmak, ağır yük taşımak, özellikle ev hanımları için söylüyorum, sürekli yere eğilerek bir yerleri toparlamaya çalışmak gibi basit nedenleri var. Aslında sanıldığı gibi eskilerin deyimiyle bel fıtığı sadece 'amele hastalığı' değildir. Günümüzde ne yazık ki memur, emekli ve ev hanımı hastalığıdır. Bu üç grubun ortak özelliği de hareketsiz olmak."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kalp sağlığı için stres, sigara ve fast food yiyeceklerden uzak durun!
SAĞLIK

Stres, sigara ve fast food yiyeceklerden uzak durun!
Huang Chuncai, 15 kilo tümörle dünyanın en büyük yüz tümörlü kişisi oldu!
SAĞLIK

Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
Kanser hastalarına tavsiyeler: Sağlıklı beslenin, spor yapın!
SAĞLIK

Kanser hastalarına tüyolar! Doğru beslenme ve spor ...
Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi
SAĞLIK

Dikkat! Bu hastalık beyni oksijensiz bırakıyor!
Aç kalmak veya kalmamak, bütün mesele bu!
SAĞLIK

Diyette aç kalmak gerekir mi?
Kaza sonucu yanan Aldin Yatsiç, Türkiye'de şifa bulacak!
SAĞLIK

Feci şekilde yandı! Gözleri kapanmıyor, burnunda ...
Bel fıtığının nedenleri ve tedavisi!
SAĞLIK

İŞTE BEL FITIĞININ NEDENİ...
Aralıklı dişler sadece estetik bir sorun mu?
SAĞLIK

DİŞLERİ ARALIKLI OLANLARA KÖTÜ HABER!
Kanser hastalarına tavsiyeler: Sağlıklı beslenin, spor yapın!
SAĞLIK

KANSER HASTALARINA TÜYOLAR! DOĞRU BESLENME VE SPOR ŞART!
Huang Chuncai, 15 kilo tümörle dünyanın en büyük yüz tümörlü kişisi oldu!
SAĞLIK

YÜZÜ BU HALE GELDİ! DEFALARCA AMELİYAT OLDU AMA...
Kalp sağlığı için stres, sigara ve fast food yiyeceklerden uzak durun!
SAĞLIK

STRES, SİGARA VE FAST FOOD YİYECEKLERDEN UZAK DURUN!
Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi
SAĞLIK

DİKKAT! BU HASTALIK BEYNİ OKSİJENSİZ BIRAKIYOR!