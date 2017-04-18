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Uyuz hastalığı
SAĞLIK

Uyuz hastalığında olağanın dışında artış!

Dr. Süleyman Bağlam, son zamanlarda uyuz hastalığının olağandan fazla görüldüğünü söyledi

18 Nisan 2017 Salı, 11:33:25 Güncelleme: 11:42:13

Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, son zamanlarda uyuz hastalığının olağandan fazla görüldüğünü söyledi.

UYUZ SIKLIĞINDA ARTIŞ

Açıklamalarda bulunan Dr. Bağlam, son zamanlarda bölgede uyuz sıklığının artış gösterdiğini belirterek, alınması gereken önlemlerden bahsetti. Uyuzun en önemli belirtisinin kaşıntı olduğunu, hatta geceleri bile uykudan uyandıracak şekilde şiddetli olabileceğini ifade eden Bağlam, "Ülkemizde uyuz hastalığı sık görülmektedir. Son zamanlarda uyuz hastalığı bölgemizde olağanın da üstünde artmış görülmektedir. Özellikle kırsaldan ve köylerimizden son zamanlarda uyuz hastamız gelmeye başladı. Uyuz, bir çeşit parazitten oluşan kaşıntılı bir rahatsızlıktır. Bu hastalık insandan insana yakın temasla bulaşıyor. Özellikle hijyen eksikliği olan bireylerde daha sık görülüyor. Uyuzun en önemli belirtisi ise kaşıntıdır. Uyuza bağlı kaşıntının özellikleri var. Geceleri uykudan uyandıran ve klasik kaşıntı ilaçlarına yanıt vermeyen bit kaşıntıdır. Bu nedenle bu tür belirtileri olan hastalarımızın bir hekime başvurması gerekmektedir. Hekimin yapacağı muayenede göreceği belirtiler, uyuz hastalığını düşündürecektir" dedi.

TEDAVİ HAFTADA BİR KEZ UYGULANIR

Uyuzun bazı özel belirtiler olduğunu da söyleyen Bağlam, "Uyuz paraziti, deri içerisinde tüneller kazarak ilerler ve bu tünelin sonunda inci şeklinde döküntüler olur. Hekim bunları gördüğü zaman uyuz teşhisini koyacaktır. Tedavide ise birçok ilaç bulunmaktadır. İçlerinden biri, yüz hariç tüm vücuda uygulanıp, 12 saate kadar beklemeyi gerektirecek kadar bir ilaçtır. Tedavi, haftada bir kez uygulanır. Bu 12 saatin ardında ilacın sürüldüğü yer temiz su ile yıkanır" diye konuştu.

UYUZ BULAŞICI OLDUĞUNDAN TÜM AİLE BİREYLERİ TEDAVİ OLMALI

Dr. Bağlam, uyuzun yaptığı kaşıntıya bağlı yaralara neden olduğunu ve buna bağlı daha ciddi enfeksiyonlara zemin hazırladığını da kaydetti. Bağlam, "Bu yüzden özellikle hijyeni kötü hastalıklarda bu tür yan etkilerini çok sık görmekteyiz. Böyle durumlarda çok ciddi tedaviler gerekmektedir. Uyuz hastalığının tedavisi kadar korunma önemleri de önemlidir. Uyuz kalıcı bağışıklık bırakmaz, bu yüzden tedaviden sonra bireye tekrar tekrar bulaşabilir. Bunu önlemek için yapılacak en önemli şey ise, hastaya ait giysilerin, havlu, nevresim ve çarşaf gibi sentetik ürünlerin en az 60 derecede yıkanması ve sıcak bir ütü ile ütülenmelidir. Uyuz bulaşıcı olduğundan, tüm aile bireylerinin tedavisini gerektirir. Tek kişinin tedavisi, başarı noktasında bize yardımcı olmayacaktır" şeklinde konuştu.

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