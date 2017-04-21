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21 NİSAN 2017
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Kalp damarı
SAĞLIK

Kalp damarında yırtık olan hastalar yeniden hayata tutundu

Kalbinden çıkan ana damarı yırtık olan 82 yaşındaki Şazime Azman gerçekleştirilen cerrahi müdahalenin ardından sağlığına kavuştu

21 Nisan 2017 Cuma, 11:04:48 Güncelleme: 11:06:08 İHA

Konya'da, kalbinden çıkan ana damarı yırtık olan 82 yaşındaki Şazime Azman gerçekleştirilen cerrahi müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Şazime Azman, torununa ziyarete gittiği sırada baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Şazime Azman'ın, kalbinden çıkan ana damarında yırtık olduğu tespit edilince hemen ameliyata alandı. Başaralı geçe ameliyatın ardından Şazime Azman sağlığına kavuştu.

Gerçekleştirilen ameliyat hakkında açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Ali Sarıgül, hastanın kalpten çıkan ana damarında yırtılma denilen bir tanıyla kendilerine geldiğini belirterek, "Hasta geldiği zaman genel durumu çok kötüydü. Kalbinin zarında kanaması oluşmuştu. Tansiyonu düşüktü ve riski çok yüksekti. Kalp damarında yırtık olan hastaların ameliyat riskleri çok fazladır. Yaklaşık yüzde 30 civarında bir risk vardır bu ameliyatlarda. Bu şartlar altında biz hastayı acilen hazırlayıp ameliyata aldık. Çıkan ana damarı ameliyat sırasında değiştirildi. Ameliyattan sonra normal seyrinde seyreden hastamız bugün 6. günü gayet sağlıklı bir vaziyette odasında normal yaşantısına dönmüş bulunmakta" dedi.

Hasta Şazime Azman'ın kızı Şengül Karabacak, annesinin torununa gittikten sonra bayıldığını ifade ederek, "Haber geldi sonra ambulansla buraya getirdik. Burada tedavi ettiler. Eve gittik evde tekrar oldu. Tekrar getirdik ameliyata aldılar. Şimdi iyi şükür. Daha önce hiçbir şeyi yoktu, sadece tansiyon ilacı içiyordu" diye konuştu.

"79 YAŞINDAKİ MUSA ÇINAR'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Öte yandan, hastaneye kalbinden çıkan ana atardamarda yırtılma tespitiyle gelen 79 yaşındaki Musa Çınar'da gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Sarıgül, hastanın göğsündeki ağrıdan sonra hastaneye geldiğini dile getirerek, "Koyulan teşhis kalbinden çıkan ana atardamarında yırtılmaydı. Acil şartlarda hastayı ameliyata aldık. Ana çıkan damarını değiştirdik. Hastamızın bugün yedinci günü gayet iyi. Yarın ya da sonraki gün taburcu edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşan hasta Musa Çınar da, çok hastalık geçirdiğini bu seferkinin ağır olduğunu belirterek, şimdi ise ağrı ve sızısının olmadığını söyledi.

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