SAĞLIK HABERLERİ
21 NİSAN 2017
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Sperm
SAĞLIK

Sperm kalitesini artırmanın doğal yolu!

Op. Dr. Betül Görgen, sperm kalitesini düzeltmek için egzersizin yanı sıra sağlıklı beslenilmesi, alkolün azaltılması, sigaraya son verilmesi önerilerinde bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 12:02:41 Güncelleme: 12:09:31

Yaklaşık her üç çiftten birisi kötü sperm kalitesi yüzümden bebek sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bu durumda çiftler tek çare olarak tüp bebek yöntemini görüyor. Oysa gebelik olsa bile kötü sperm kalitesi düşüklerin, doğumsal anomalilerin ve bazı çocukluk çağı kanserlerinin görülme riskini artırıyor.

Bu sebeplerden dolayı, doğal yollardan sperm kalitesinin artırılması hem sağlık hem de gelecek jenerasyonlar açısından önemlidir. Ancak egzersizin sperm kalitesi üzerindeki rolü tartışmalı. Bazı çalışmalar yoğun egzersizin (bisiklete binmek veya uzun mesafe koşmak gibi) sperm kalitesini azalttığını bildiriyor. Fakat bu çalışmaların aksine İran’da yapılan bilimsel çalışmada belli tip ve süredeki egzersizlerin sperm kalitesini artırdığı ispatlandı.

KALİTELİ SPERM İÇİN EGZERSİZ YAPIN

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İran Uremia Üniversitesi’nde yapılan Egzersiz Uygulamaları ve Sperm Kalitesi Araştırması’nın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Bir grup bilim adamı, egzersiz yoğunluğu ve sperm parametreleri arasındaki ilişkiyi göstermek üzere yola çıktılar. Toplamda yaşları 25-40 arasında olan 261 sağlıklı erkek çalışmaya katıldı. Başlangıçta katılımcıların hiç biri düzenli bir egzersiz programına uymadılar ya da günde 25 dakika, haftada üç günden fazla egzersiz yapmadılar.

Katılımcılar dört deney grubuna bölündüler;

Orta yoğunlukta devamlı egzersiz yapanlar: Haftada üç veya dört gün 25-30 dakika koşu bandında koşanlar. Yüksek yoğunlukta devamlı egzersiz yapanlar: Haftada üç veya dört gün koşu bandında 50 dakika - bir saat koşanlar.

Yüksek yoğunlukta aralıklı egzersiz yapanlar: Bir dakika patlama şeklinde hızlı koşmayı, bir dakika yavaşlamanın takip ettiği ve bunun 10-15 kez tekrarlandığı egzersizi yapanlar.

Kontrol grubu: Egzersiz yapmayanlar.



EGZERSİZİ TAKİBEN SPERM DEĞİŞİKLİKLERİ

Tüm egzersiz grupları, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, sperm kalitesi tüm parametrelerde düzelme göstermiştir. Egzersiz grubu içinde en çok düzelme gösteren grup; orta derece yoğunlukta devamlı koşu yapan gruptur.

Bu grupta; sperm hacmi yüzde 8,3, hareket yüzde 12,4, düzgün morfoloji yüzde 17,1, sperm konsantrasyonu yüzde 14,1, sperm sayısı yüzde 21,8 artmıştır.

EGZERSİZİ BIRAKINCA SPERM KALİTESİ DÜŞÜYOR

Bu sonuçlar etkileyici olmakla beraber maalesef uzun süreli değildir. Egzersiz programının sonlanmasından bir hafta sonra eski değerlere geri dönüş olmuştur. Sperm hareketi egzersizin kesilmesinden 30 gün sonra düşme göstermiştir. Ama çalışma sonuçları, egzersizin özellikle hareketsiz erkekler için, sperm kalitesini düzeltmede basit, ucuz ve etkili bir yol olduğunu açıkça göstermektedir. Olumlu değişiklerin uzun vadede devam etmesi için egzersizi bir hayat tarzı olarak benimsemenin gerekliliği de ortaya konmuştur.”

Op. Dr. Betül Görgen, sperm kalitesini düzeltmek için egzersizin yanı sıra sağlıklı beslenilmesi, alkolün azaltılması, sigaraya son verilmesi önerilerinde bulunuyor.

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