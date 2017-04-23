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23 NİSAN 2017
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Tırnak makaslarındaki Hepatit B tehlikesi!

"Manikür ve pedikür aletleri tek kullanımlık olmadığı takdirde veya sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarının tam uygulanamadığı durumlarda, yüksek oranda Hepatit B virüsünün bulaşma riski var"

23 Nisan 2017 Pazar, 17:07:51 Güncelleme: 17:17:24 DHA

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Köroğlu ve ekibi tarafından yapılan çalışma Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi'nde araştırma ekibi adına Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş tarafından sunuldu. Araştırmayı yapan bilimsel ekip adına açıklama yapan Prof. Dr. Altındiş, şöyle dedi:

"Daha önce tırnakta Hepatit B virüsünün bulunduğunu gösteren sadece bir araştırma vardı. Bu çalışmada dünyada ise ilk defa Hepatit B hastalarının tırnaklarında bulunan virüsün miktarı belirlendi. Bu hastaların tırnaklarında virüs bulunması sebebiyle, manikür ve pedikür aletleri tek kullanımlık olmadığı takdirde veya sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarının tam uygulanamadığı durumlarda, yüksek oranda Hepatit B virüsünün bulaşma riski vardır. Bu nedenle başta kuaförler ve güzellik salonu çalışanları olmak üzere tüm dermatokozmetik sektörü çalışanları bu konuda eğitilmeli ve duyarlı hale getirilmelidir. Ayrıca kamu spotu gibi kitle iletişim araçları kullanılarak, halkımız bu konuda bilinçlendirilmelidir" dedi.

KİŞİSEL HİJYEN MALZEMELERİNİZİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAYIN!

Kişisel eşyaların paylaşılmaması gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Altındiş, şöyle konuştu:

"Araştırma sonuçlarında Hepatit B hastalarının tırnak makasında Hepatit B virüsünün varlığı gösterilmiş ve hastalığın özellikle ortak kullanılan tırnak makasları vasıtasıyla aile içi bulaşmasında önemli bir rol oynadığı ortaya konulmuştur. Tırnak makası, tıraş makinesi, jilet gibi kişisel hijyen malzemelerinin bir başkası ile paylaşılmaması ve yeterince dezenfekte edilmeden tekrar kullanılmaması gerektiği toplum sağlığı açısından vurgulanmalıdır. Bu konuda da halkımız eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir."

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