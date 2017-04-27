Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı!

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Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıkların en çok (56 bin 256 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla (22 bin 460 kişi) 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.