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28 NİSAN 2017
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Mini beyin
SAĞLIK

Bilim insanları laboratuvarda mini beyin üretti!

Amerikalı bilim insanları, ilk kez laboratuvar ortamında kök hücrelerden oluşan çalışan beyin devreleri büyüttü

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:29:12 Güncelleme: 28 Nisan 2017 Cuma, 09:22:49 HABERTURK.COM

Bilim insanları, çarşamba günü ilk kez bir laboratuvarda beyin devresini çalıştırdıklarını açıkladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; kök hücrelerden petri kabında (basit bir cam veya plastik silindir kap) büyütülen mini beyinler, araştırmacıların otizm ve epilepsi gibi nörolojik koşulları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

İLK KEZ İNSAN VÜCUDU DIŞINDA HAREKETLİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bu çalışma, Ulusal Sağlık Enstitülerince finanse edildi ve Nature dergisinde yayınlandı.

Heyecan verici bilim olarak nitelendirilen bu gelişme ile insanın önbeyni vücut dışında hareketli bir şekilde ilk kez görüldü.

Ayrıca şizofreniyi ilaçla tedavi etmenin yolu açılabilir. Bilim insanları, bir sonraki aşamayı ise Frankenstein'a doğru atılmış bir adım olarak görüyor ve bir gün laboratuvar ortamında tüm insan vücudu büyütebileceklerine inanıyorlar.

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 14 dakika önce
    ne var yani bizimkilerde zikirmatik yaptı
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